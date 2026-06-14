Lo streaming gratis della gara Vekic-Eala: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365
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La sfida di tennis tra Donna Vekic e Alex Eala è valida per i sedicesimi di finale del WTA 500 di Berlino e si gioca lunedì 15 giugno alle ore 10:00. Un incontro interessante tra una giocatrice esperta del circuito e una giovane talento in crescita, con in palio l’accesso al turno successivo del torneo su erba. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365
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La Vekic arriva a questo appuntamento con grande esperienza e un tennis molto solido, particolarmente efficace sulle superfici veloci. La croata proverà a imporre il proprio ritmo grazie a servizio e colpi profondi.
La Eala, invece, rappresenta una delle giovani più interessanti del circuito femminile. La filippina cercherà di giocare con coraggio e intensità, provando a mettere in difficoltà l’avversaria con energia e continuità.
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Il momento delle due tennisteVekic proverà a comandare il gioco con esperienza e potenza nei colpi da fondo campo.
Eala cercherà invece di rispondere con aggressività e freschezza, puntando a sorprendere l’avversaria con il suo tennis dinamico.
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