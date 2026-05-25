Il Roland Garros propone anche la sfida tra Donna Vekic e Alice Tubello, un confronto che vede la tennista croata partire con maggiore esperienza e con i favori del pronostico, ma che potrebbe comunque nascondere diverse insidie soprattutto per l’atmosfera e il contesto del match.

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Il momento delle due tenniste

Vekic arriva a Parigi con un buon rendimento stagionale sulla terra battuta e con l’obiettivo di ritrovare continuità anche negli Slam. La croata ha già dimostrato in carriera di poter essere molto pericolosa quando riesce a imporre il proprio ritmo grazie a un tennis aggressivo e a colpi particolarmente incisivi da fondo campo. Al primo turno del torneo ha superato senza grandi difficoltà la francese Alice Tubello con il punteggio di 6-3, 6-2, controllando la partita praticamente dall’inizio alla fine.

Nonostante il successo piuttosto netto, il percorso recente di Vekic racconta anche di una giocatrice che in alcune occasioni ha alternato ottime prestazioni a momenti più complicati, soprattutto sul piano della continuità mentale. Alcuni osservatori e appassionati hanno infatti sottolineato come la croata possa attraversare fasi di difficoltà durante le partite, soprattutto quando perde fiducia nei propri colpi.

Per Alice Tubello, invece, il Roland Garros rappresenta una tappa speciale della carriera. La francese ha partecipato al tabellone principale grazie a una wild card concessa dagli organizzatori e arriva da mesi molto positivi nel circuito ITF e Challenger, dove ha raccolto risultati importanti soprattutto sulla terra battuta.

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