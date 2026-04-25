Lo streaming gratis della gara Velez-Santa Fe: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365
La 16ª giornata della Liga Profesional de Fútbol 2026 (Apertura) propone la sfida tra Club Atlético Vélez Sarsfield e Club Atlético Unión, con due squadre che arrivano al match con ambizioni differenti.
CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI VELEZ-SANTA FE SU BET365
Dove vedere Velez-Santa Fe in diretta tv e streaming gratis
La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365
Come accedere allo streaming:
- Registrati o accedi al tuo conto BET365
- Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa
- Cerca Velez-Santa Fe sul palinsesto BET365
Il momento delle due squadre
Il Vélez è secondo nel Gruppo A con 26 punti e sta disputando una stagione molto solida, soprattutto grazie a una fase difensiva tra le migliori del torneo. La squadra di Guillermo Barros Schelotto concede pochissimo e ha costruito gran parte dei propri risultati su equilibrio e gestione dei ritmi. In casa, inoltre, il rendimento è particolarmente positivo, con una lunga serie di gare senza sconfitte che conferma la forza del fattore campo.
L’Unión Santa Fe è invece settimo con 19 punti e vive una fase meno brillante. La squadra crea molto in attacco ma fatica a concretizzare con continuità e paga diverse disattenzioni difensive, soprattutto nelle gare esterne. La formazione di Leonardo Madelón alterna buone prestazioni a cali improvvisi, che ne hanno rallentato la corsa verso le zone alte della classifica.
Nonostante il momento non perfetto, l’Unión può contare su un riferimento offensivo importante come Cristian Tarragona, spesso decisivo nei momenti chiave.
Il match si presenta quindi come una sfida tra la solidità e il controllo del Vélez e la necessità di riscatto dell’Unión, che cerca punti pesanti per rilanciare la propria stagione.
E allora che aspetti? Guarda ora Velez-Santa Fe in diretta streaming gratis su BET365
© RIPRODUZIONE RISERVATA