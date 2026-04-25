La 16ª giornata della Liga Profesional de Fútbol 2026 (Apertura) propone la sfida tra Club Atlético Vélez Sarsfield e Club Atlético Unión, con due squadre che arrivano al match con ambizioni differenti.

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Il momento delle due squadre

Il Vélez è secondo nel Gruppo A con 26 punti e sta disputando una stagione molto solida, soprattutto grazie a una fase difensiva tra le migliori del torneo. La squadra di Guillermo Barros Schelotto concede pochissimo e ha costruito gran parte dei propri risultati su equilibrio e gestione dei ritmi. In casa, inoltre, il rendimento è particolarmente positivo, con una lunga serie di gare senza sconfitte che conferma la forza del fattore campo.

L’Unión Santa Fe è invece settimo con 19 punti e vive una fase meno brillante. La squadra crea molto in attacco ma fatica a concretizzare con continuità e paga diverse disattenzioni difensive, soprattutto nelle gare esterne. La formazione di Leonardo Madelón alterna buone prestazioni a cali improvvisi, che ne hanno rallentato la corsa verso le zone alte della classifica.

Nonostante il momento non perfetto, l’Unión può contare su un riferimento offensivo importante come Cristian Tarragona, spesso decisivo nei momenti chiave.

Il match si presenta quindi come una sfida tra la solidità e il controllo del Vélez e la necessità di riscatto dell’Unión, che cerca punti pesanti per rilanciare la propria stagione.

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