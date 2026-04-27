Velez-Union Santa Fe: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Superliga Argentina su Bet365
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Nella Primera División argentina il Velez ospita l'Union Santa Fe: i padroni di casa non possono concedersi passi falsi, obbligati a vincere per restare in pausa; ospiti, invece, a caccia di punti pesanti per restare ancorati nelle zone nobili della classifica. Guarda ora Velez-Union Santa Fe GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Qui VelezIl Vélez Sarsfield arriva alla partita con numeri piuttosto solidi in termini di risultati: nelle ultime 10 gare di campionato ha ottenuto 4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. Il dato più evidente è la sua bassa produzione offensiva, con una media di circa 0,9 gol a partita, mentre concede poco, circa 0,6 gol.
Qui Union Santa FeL’Unión, nelle ultime 10 partite, ha invece un rendimento più variabile: 4 vittorie, 3 sconfitte e 3 pareggi. La sua media gol è più alta, circa 1,6 a partita, ma concede anche di più, circa 1,4 gol subiti
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Velez-Union Santa Fe, probabili formazioni
Vélez Sarsfield (4-2-3-1): Marchiori; García, Mammana, Quirós, Elías Gómez; Bouzat, Jalil Elías; Pizzini, Aquino, Fernández; Braian Romero. Allenatore: Guillermo Barros Schelotto
Unión de Santa Fe (5-3-2): Cardozo; Vargas, Pardo, Miguel Torrén, Corvalán, Bruno Pittón; Mauro Pittón, Mosqueira, Rivero; Orsini, Balboa. Allenatore: Leonardo Madelón
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