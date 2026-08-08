Il Vicenza affronta il Catania nel turno preliminare della Coppa Italia 2026/27. La sfida è in programma sabato 8 agosto alle ore 20:00 allo stadio Romeo Menti, dove le due squadre daranno ufficialmente il via alla propria nuova stagione. Per entrambe si tratta del primo impegno ufficiale dell'annata, con i veneti reduci dalla promozione in Serie B e i siciliani ancora protagonisti in Serie C. Chi riuscirà a superare il turno affronterà il Parma nel prossimo appuntamento della competizione.

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Dove vedere Vicenza-Catania in diretta TV e streaming ufficiale

Il momento di forma del Vicenza

Non è prevista al momento copertura televisiva per la sfida tra Vicenza e Catania.

Il Vicenza si presenta alla sfida con un rendimento recente caratterizzato da qualche risultato altalenante, ma anche da importanti segnali dal punto di vista offensivo. Nelle ultime cinque gare disputate, la formazione veneta ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta, mettendo a segno 11 reti e subendone altrettante.

Tra i risultati più convincenti spiccano le larghe vittorie ottenute in Serie C contro Triestina e Arezzo, rispettivamente per 6-1 e 5-2. Meno positivo il 4-1 incassato contro il Benevento, mentre nell'ultima uscita il Vicenza ha ottenuto un interessante 2-2 in amichevole contro il Genoa, risultato che può rappresentare un buon punto di partenza in vista dell'esordio ufficiale.

Il momento del Catania

Il Catania arriva invece all'appuntamento con un bilancio recente leggermente più equilibrato sul piano dei risultati: nelle ultime cinque partite i siciliani hanno ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta, con 10 gol realizzati e 9 subiti.

L'ultima uscita ha portato una vittoria per 2-1 contro l'Ascoli, dopo che gli stessi marchigiani si erano imposti con un netto 4-0 nella gara precedente. Nel periodo preso in considerazione il Catania ha inoltre collezionato tre pareggi, tra cui il pirotecnico 3-3 contro il Lecco. La squadra di Longo cerca dunque nella Coppa Italia un'occasione per iniziare la nuova stagione con maggiore fiducia.

Le probabili formazioni di Vicenza-Catania

Il Vicenza dovrebbe affidarsi a un sistema 3-5-2, con Gagno tra i pali e una linea difensiva composta da Cuomo, Leverbe e Marchizza. In avanti spazio alla coppia formata da Rauti e Moncini. Il Catania dovrebbe rispondere con un 4-3-3, affidandosi a Rinaldi in porta e a un tridente offensivo composto da Liguori, Rolfini e Cicerelli.

Vicenza (3-5-2): Gagno; Cuomo, Leverbe, Marchizza; Pietrelli, Rada, Zonta, Carraro, Costa; Rauti, Moncini. Allenatore:Gallo.

Catania (4-3-3): Rinaldi; Pagliai, Ierardi, Allegretto, Donnarumma; Corbari, Quaini, Jimenez; Liguori, Rolfini, Cicerelli. Allenatore: Longo.

Cosa aspettarsi dalla partita

Il confronto del Romeo Menti mette di fronte due squadre desiderose di iniziare nel modo migliore la stagione. Il Vicenza può contare sull'entusiasmo derivante dalla promozione in Serie B e sulle recenti prestazioni positive in fase offensiva, mentre il Catania punta a lasciarsi alle spalle le difficoltà mostrate nel finale della passata annata.

La posta in palio è importante anche in ottica futura: la squadra che riuscirà a imporsi nel turno preliminare affronterà infatti il Parma nel turno successivo di Coppa Italia. Ci sono dunque tutti gli ingredienti per una sfida combattuta, nella quale entrambe cercheranno di sfruttare il primo appuntamento ufficiale per dare subito un segnale in vista della nuova stagione.

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