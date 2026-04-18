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Il momento delle due squadre

Il match è valido per la 37ª giornata di Serie C (Girone A) ed è in programma domenica 19 aprile 2026 alle ore 14:30 allo stadio Romeo Menti. Una partita che arriva in una fase cruciale della stagione, con punti pesanti in palio per entrambe le squadre.

Il Vicenza si presenta con obiettivi ben chiari: consolidare la propria posizione in zona playoff e confermare la solidità mostrata nel corso del campionato. La squadra biancorossa può contare sul fattore campo e su un organico di qualità superiore, con elementi tecnici importanti come Della Morte a supporto del reparto offensivo formato dalla coppia Rauti–Zamparo, capace di garantire imprevedibilità e peso in area di rigore.

Dall’altra parte, la Pergolettese arriva a questa sfida con la necessità di fare punti per allontanarsi dalle zone più delicate della classifica. La formazione ospite è però ben organizzata tatticamente e può mettere in difficoltà gli avversari soprattutto nelle ripartenze, grazie alla velocità e alla mobilità di giocatori come Piu e Guiu Vilanova.

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