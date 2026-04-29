Viking-Rosenborg, gara valida per il 7° turno di Eliteserien, può essere definito a tutti gli effetti un testa-coda. Padroni di casa secondi in classifica dopo cinque giornate, a -4 dalla vetta ma con due gare da recuperare. Cinque vittorie e una sola sconfitta, un ruolino di marcia invidiabile. Ospiti terzultimi con appena cinque punti all'attivo, frutto di una sola vittoria, due pareggi e ben tre sconfitte. Guarda ora Viking-Rosenborg GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Viking-Rosenborg, probabili formazioni

Viking (4-3-3): Belko, Heggheim, Stensness, Falchener, Haugen, Askildsen, Moi, Kvia-Egeskog, Fuglestad, Christiansen, Tripic.

Ilarriva alla sfida colforte di una striscia praticamente dominante: nelle ultime 10 gare di campionato ha ottenuto 9 vittorie e 1 sola sconfitta, segnando una media di 2,7 gol a partita e concedendo appena 0,8. In casa il rendimento è ancora più incisivo: 9 vittorie consecutive tra le mura amiche e un bilancio recente di 9 vittorie e 1 sconfitta nelle ultime 10 gare interne. Con due gare in meno, rispetto al, è a soli quattro punti dalla vetta della classifica.Il, al contrario, arriva con una continuità molto più fragile. Nelle ultime 10 partite ha raccolto 3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte, segnando 1,2 gol di media e subendone 1,3. Il dato ancora più preoccupante è quello in trasferta: 1 vittoria, 2 pareggi e 7 sconfitte nelle ultime 10 gare esterne. Numeri lontani dai fasti di un tempo che peggiorano se guardiamo la classifica: terzultimo con appena cinque punti all'attivo.

Rosenborg (4-3-3): Wahlstedt, Mortensen, Roesten, Nemcik, Dahl, Bomholt, Selnaes, Fossum, Nordli, Chiakha, Ceide.

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