Islanda, vento e pioggia tirano più forte dei giocatori: tutti al riparo...

Dopo il successo per 3-1 ottenuto nella gara d'andata, lo Stjarnan riparte con un vantaggio importante nel ritorno del primo turno di qualificazione di Conference League contro il Víkingur. I padroni di casa sono chiamati a una vera e propria impresa davanti al proprio pubblico, dovendo recuperare due reti di svantaggio per continuare il cammino europeo. Il match, in programma giovedì 16 luglio alle ore 19:00, si preannuncia spettacolare, con due squadre che fanno dell'attacco uno dei loro principali punti di forza ma che spesso concedono spazi in fase difensiva. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI VIKINGUR-STJARNAN CLICCA SU BET365.

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Qui Vikingur

Il Víkingur arriva all'appuntamento dopo un periodo caratterizzato da risultati alterni, con due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare. La formazione delle Isole Faroe continua però a mostrare un ottimo rendimento davanti ai propri tifosi, dove ha perso raramente nei primi 45 minuti delle ultime uscite. Per ribaltare il 3-1 dell'andata servirà una prestazione offensiva di alto livello, senza però scoprirsi eccessivamente in difesa.

Qui Stjarnan

Lo Stjarnan, invece, si presenta al ritorno con maggiore serenità grazie al vantaggio conquistato all'andata. Gli islandesi hanno raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite, confermandosi una squadra molto prolifica in zona gol. Allo stesso tempo, però, la retroguardia continua a concedere parecchio, come dimostra la lunga serie di partite consecutive con almeno una rete subita. Forte del doppio vantaggio, lo Stjarnan cercherà di gestire il risultato sfruttando gli spazi che inevitabilmente il Víkingur sarà costretto a lasciare nella ricerca della rimonta.

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