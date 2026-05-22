In occasione dell'ultima giornata del campionato spagnolo, si sfidano il Villarreal e l'Atletico Madrid. Il match, che si terrà domenica 24 maggio alle 21:00, sarà sicuramente importante per il posizionamento in Champions League dato che le due squadre sono a pari punti, ma sarà anche l'ultima gara di Antoine Griezmann con la maglia dell'Atlético Madrid. Per scoprire come seguire questa sfida ricca di emozione, continua a leggere l'articolo.

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Il momento di forma dell'Atletico Madrid

L'Atletico Madrid si presenta alla sfida con un trend di risultati migliore rispetto al Villarreal. La formazione del Cholo Simeone ha conquistato 12 punti nelle ultime cinque partite con ben quattro vittorie messe in cassaforte, di cui l'ultima contro il Girona per il risultato di 1-0. La luce dei riflettori, probabilmente, anziché illuminare tutta la squadra sarà tutta per Antoine Griezmann, che a fine stagione saluterà l'Europa per approdare in Major League Soccer. Il francese indossa la maglia dell'Atlético Madrid dal 2014, con una parentesi biennale e sfortunata con la maglia del Barcellona.

La probabile formazione dell'Atlético Madrid

L'Atlético Madrid scende in campo con il 4-2-3-1, con Griezmann unica punta supportato da Giuliano Simeone, Baena e Ademola Lookman, che ha avuto un impatto devastante sulla squadra della Capitale spagnola.

Atletico Madrid (4-2-3-1): Musso; Ruggeri, Hancko, Pubill, Llorente; Vargas, Koke; Lookman, Baena, Giuliano; Griezmann. Allenatore: Simeone.

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