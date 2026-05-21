Ci sono quelle partite che sembrano tranquille, da fine stagione, da “vabbè ormai è finita”. E invece no. Perché poi guardi la classifica, guardi i punti, guardi le facce degli allenatori e capisci subito che qui nessuno vuole arrivare quarto. Domenica 24 maggio alle ore 21:00, Villarreal e Atletico Madrid si giocano il terzo posto della Liga in una notte che sa di tensione, orgoglio e pure un po’ di nervosismo. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI VILLARREAL-ATLETICO MADRID CLICCA SU BET365.

IL MATCH TRA VILLARREAL-ATLETICO MADRID SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA

Dove guardare Villarreal-Atletico Madrid in diretta TV e in streaming LIVE

Gli utenti registrati suavranno la possibilità di seguire la garain. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il Villarreal arriva a questa sfida dopo una delle peggiori prestazioni stagionali offerte contro il Rayo Vallecano. La sconfitta per 2-0 ha evidenziato una squadra scarica mentalmente dopo aver raggiunto con largo anticipo la qualificazione alla prossima Champions League. Tuttavia, affrontare l’Atletico Madrid in una gara che vale il terzo posto cambia completamente motivazioni e approccio.

L’Atletico Madrid arriva invece con entusiasmo dopo il successo per 1-0 contro il Girona nella serata d’addio di Griezmann al Metropolitano. I Colchoneros hanno raggiunto il Villarreal a quota 69 punti e ora si giocano tutto negli ultimi novanta minuti della Liga. Simeone dovrà però fare i conti con diverse assenze pesanti: Julian Alvarez, Molina, Nico e Gimenez hanno già raggiunto le rispettive nazionali, mentre Le Normand sarà assente per squalifica.

PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI VILLARREAL-ATLETICO MADRID CLICCA SU BET365.

IL MATCH TRA VILLARREAL-ATLETICO MADRID SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA