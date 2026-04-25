Dove vedere Villarreal-Celta Vigo in diretta tv e streaming gratis

La trentatreesima giornata del campionato spagnolo prevede diverse partite interessanti, tra cui quella di domenica sera tra Villarreal e Celta Vigo, che si terrà alle 21:00. La sfida mette di fronte due squadre dell'alta classifica che, in questo momento, si giocano una importante fetta di stagione. Per scoprire come non perdere nemmeno un minuto del match, continua a leggere l'articolo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI VILLARREAL-CELTA VIGO SU BET365

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Il momento delle due squadre

Le probabili formazioni di Villarreal-Celta Vigo

Il Villarreal naviga in un limbo in cui non pu migliorare la sua posizione in classifica, dato il grande vantaggio del Real Madrid e del, ma nemmeno peggiorarla. Infatti, al di sotto della formazione di Marcelino c'è un Atletico Madrid che, per quanto possa avere a disposizione mezzi tecnici migliori, in campionato è stato piuttosto altalenante ed ha infatti perso anche due partite di fila. Molto più costante è ilche infatti ha perso sola una sfida nelle ultime cinque giornate, portando a casa otto punti e migliorando il proprio bottino personale. Domenica sera, però, affronterà un Celta Vigo che sta lottando per strappare il pass per una competizione europea. La squadra disi presenta alla partita al settimo posto con 44 punti, gli stessi del Getafe che permettono la qualificazione alla Europa League. A sei punti, invece, ci sta il Betis. Insomma, il base alla continuità delin queste ultime partite di campionato, capiremo la misura delle sue ambizioni.Il Villarreal di Marcelino si presenta con il modulo che ha permesso al Submarino Amarillo la gran fortuna di quest'anno. Un solido 4-4-2: difesa solida, centrocampo folto e due riferimenti offensivi che per l'occasione saranno Oluwasey e Pepe. Il Celta di Giraldez invece opta per un dinamico 3-4-3 per provare a scardinare la difesa dei padroni di casa. La batteria offensiva sarà composta da Jutgla, Iglesias e Swedberg.

Villarreal (4-4-2): Junior; Mourino, Navarro, Veiga, Cardona; Buchanan, Gueye, Parejo, Gonzalez; Oluwaseyi, Pepe. Allenatore: Marcelino. Celta de Vigo (3-4-3): Radu; Rodriguez, Lago, Alonso; Carreira, Moriba, Lopez, Mingueza; Jutgla, Iglesias, Swedberg. Allenatore: Giraldez.

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