L'Estadio de la Cerámica riapre le porte per una sfida che mette di fronte due squadre con un rendimento iniziale molto diverso. La partita si giocherà sabato 5 settembre 2026 alle ore 21:00, nel quarto turno de LaLiga: il Villarreal è quindicesimo a 2 punti, mentre il Deportivo La Coruna occupa l'ottavo posto con 5 punti. Villarreal-Deportivo La Coruna è disponibile nel palinsesto live di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore:VEDI VILLARREAL-DEPORTIVO LA CORUNA IN DIRETTA STREAMING SU BET365

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Dove vedere Villarreal-Deportivo La Coruna in diretta TV e streaming

sarà trasmessa in Italia su

, che detiene i diritti per la trasmissione della partita. Il match inizierà sabato

e potrà essere seguito attraverso i dispositivi compatibili con il servizio.

rappresenta inoltre una soluzione per chi vuole cercare direttamente la partita nel palinsesto live. Dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente aprire la sezione dedicata al calcio, selezionare LaLiga e individuare

tra gli appuntamenti della giornata.

La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Villarreal-Deportivo La Coruna

Per cercare

nel palinsesto live è necessario:

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e LaLiga; cercare Villarreal-Deportivo La Coruna tra le partite di sabato 5 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Villarreal-Deportivo La Coruna: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà sabato 5 settembre 2026 all'

di Villarreal. Il calcio d'inizio è fissato alle ore

. La partita sarà trasmessa in Italia su

.

Partita: Villarreal-Deportivo La Coruna

Competizione: LaLiga

Data: sabato 5 settembre 2026

Orario: 21:00

Stadio: Estadio de la Cerámica

Diretta TV: DAZN

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Dopo tre giornate, il Villarreal è quindicesimo con 2 punti, mentre il Deportivo La Coruna occupa l'ottavo posto con 5 punti. Il Submarino Amarillo ha pareggiato contro Racing Santander e Atlético Madrid prima di perdere 1-0 sul campo dell'Alavés; il Deportivo è invece ancora imbattuto, grazie ai pareggi contro Elche e Malaga e alla vittoria per 3-1 contro il Valencia.

Il momento del Villarreal

Il

arriva alla quarta giornata ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. La squadra di

ha conquistato due punti nelle prime tre partite, pareggiando 2-2 contro Racing Santander e Atlético Madrid, prima della sconfitta per 1-0 sul campo dell'Alavés. Un avvio che non rispecchia le ambizioni del club, chiamato anche a prepararsi per il ritorno in Champions League.

La rosa del Villarreal offre comunque diversi elementi di qualità. Pape Gueye e Nicolas Pépé hanno firmato i gol del pareggio all'esordio contro il Racing, mentre Georges Mikautadze, Ayoze Pérez, Gerard Moreno e Santi Comesaña rappresentano altre pedine importanti nelle scelte di Pérez. Il tecnico ha utilizzato con continuità il 4-4-2, confermando una struttura già vista nelle prime giornate.

La sfida contro il Deportivo arriva quindi in un momento delicato per il Villarreal, che dopo tre trasferte consecutive potrà finalmente giocare davanti al proprio pubblico. L'obiettivo sarà trasformare il ritorno alla Cerámica in una prima occasione per dare una svolta al campionato.

Il momento del Deportivo La Coruna

Il

è invece una delle sorprese positive di questo avvio di stagione. La squadra di

ha raccolto 5 punti nelle prime tre giornate e nell'ultimo turno ha conquistato la prima vittoria dal ritorno in Primera División, superando il Valencia per

a Riazor. Il successo è arrivato grazie a un gol dell'eterno

e a due autoreti degli avversari.

Proprio Aubameyang è uno dei principali riferimenti offensivi del Deportivo e ha già trovato la rete nel successo contro il Valencia. Hidalgo ha inoltre dimostrato di voler utilizzare in maniera ampia la rosa: nelle prime tre giornate sono già stati impiegati 20 giocatori, con diversi cambiamenti nell'undici titolare. Tra gli elementi più utilizzati figurano Leo Román, Ximo Navarro, Mario Soriano, Lorenzo Amatucci e Luismi Cruz.

La trasferta alla Cerámica rappresenta ora un test importante per il Deportivo, che può arrivarci con maggiore fiducia grazie alla vittoria sul Valencia e alla propria imbattibilità iniziale. Un risultato positivo permetterebbe ai galiziani di consolidare ulteriormente una posizione di classifica sorprendentemente interessante dopo le prime tre giornate.

Le probabili formazioni di Villarreal-Deportivo La Coruna

Il Villarreal

utilizzato da Pérez nelle prime giornate. Luiz Júnior dovrebbe essere confermato tra i pali, con Freeman, Navarro, Renato Veiga e Carlos Romero in difesa. A centrocampo spazio a Pépé, Comesaña, Pape Gueye e Moleiro, mentre

e Moreno sono candidati a comporre la coppia offensiva. La formazione segue le indicazioni più recenti e l'undici utilizzato nella trasferta contro l'Alavés.

Il Deportivo potrebbe rispondere con il 4-2-3-1. Leo Román è favorito in porta, con Ximo Navarro, Lucas Noubi, Bright Ede e Giacomo Quagliata nella linea difensiva. Amatucci e Luismi Cruz possono presidiare la zona centrale, mentre Riki Rodríguez, Mario Soriano e Aubameyang sono candidati a sostenere Bil Nsongo nel reparto offensivo. Da considerare le assenze di Adrià Altimira, squalificato, e di Adama Traoré e Noé, indicati tra gli indisponibili.

VILLARREAL (4-4-2): Luiz Júnior; Freeman, Navarro, Renato Veiga, Carlos Romero; Pépé, Comesaña, Pape Gueye, Moleiro; Mikautadze, Moreno. Allenatore: Iñigo Pérez.

DEPORTIVO LA CORUNA (4-2-3-1): Leo Román; Ximo Navarro, Lucas Noubi, Bright Ede, Quagliata; Amatucci, Luismi Cruz; Riki Rodríguez, Mario Soriano, Aubameyang; Bil Nsongo. Allenatore: Antonio Hidalgo.