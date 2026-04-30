La 34ª giornata di Liga si apre con la sfida tra Villarreal e Levante, un derby che mette in palio punti pesantissimi per obiettivi completamente differenti. Il Villarreal vuole chiudere definitivamente il discorso qualificazione Champions, mentre il Levante continua a inseguire punti fondamentali per restare agganciato alla corsa salvezza in questo finale di stagione. Guarda ora Villarreal-Levante GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Villarreal

Qui Levante

Ilsi presenta a questa partita forte del terzo posto in classifica con 65 punti, posizione consolidata grazie al successo per 2-1 ottenuto nell’ultimo turno contro il Celta Vigo. Una vittoria importante, arrivata attraverso le reti di Moreno e Pepe, che ha permesso alla squadra di Marcelino di avvicinarsi ulteriormente alla qualificazione alla prossima Champions League.

Sul fronte opposto il Levante arriva da uno 0-0 contro l’Espanyol che ha lasciato sensazioni contrastanti. Da una parte il rammarico per non essere riusciti a trovare una vittoria fondamentale in chiave salvezza, dall’altra la conferma di una ritrovata compattezza difensiva, con tre partite consecutive senza subire gol. La squadra di Castro occupa il diciannovesimo posto con 33 punti ed è ancora pienamente coinvolta nella lotta per restare in Liga

Villarreal-Levante, probabili formazioni

(4-4-2): Tenas; Freeman, Marin, Veiga, Pedraza; Pepe, Comesana, Gueye, Moleiro; Moreno, Mikautadze.

Levante (4-1-4-1): Ryan; Toljan, Dela, Moreno, Sanchez; Raghouber; Garcia, Olasagasti, Martinez, Cortes; Espi.

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