Villarreal-Napoli mette subito gli azzurri davanti a un passaggio importante del proprio cammino europeo. Martedì 13 ottobre alle ore 21:00, all'Estadio de la Cerámica, la squadra di Massimiliano Allegri cercherà i primi punti nella League Phase di Champions League dopo la sconfitta per 1-0 contro l'Arsenal all'esordio. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Villarreal-Napoli, in programma martedì 13 ottobre alle ore 21:00 all'Estadio de la Cerámica, mette già in palio punti importanti nella seconda giornata della League Phase di Champions League. Entrambe hanno perso all'esordio e un altro passo falso renderebbe immediatamente più complicato il cammino europeo. Prima dell’inizio del match puoi consultare anche le altre proposte sportive disponibili: SCOPRI COSA PUOI SEGUIRE IN DIRETTA SU GOLDBET, GUARDA GLI EVENTI PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure CONSULTA IL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU VINCITÙ.

Villarreal-Napoli in TV e streaming: diretta su Sky

all'Estadio de la Cerámica. La partita della seconda giornata della League Phase di Champions League sarà trasmessa. La copertura integrale dell'incontro sarà disponibile su, e. Gli abbonati potranno quindi seguire tutti i novanta minuti della trasferta europea del Napoli attraverso la normale programmazione satellitare.

Per quanto riguarda lo streaming, le alternative sono Sky Go e NOW. Sky Go permette agli abbonati Sky di assistere alla partita attraverso smartphone, tablet e computer utilizzando le proprie credenziali. NOW consentirà invece la visione in streaming agli utenti che dispongono del Pass Sport necessario, attraverso i dispositivi compatibili.

Villarreal, tredici gol fatti ma la porta inviolata è ancora un miraggio

Il problema delnon è trovare la porta avversaria. È impedire agli altri di trovare la propria. Ilha già realizzato tredici reti in Liga, ma ne ha incassate altrettante e non è ancora riuscito a chiudere una partita senza subire gol. L'ultimo esempio è arrivato al Santiago Bernabéu. La squadra diha perso 1-0 contro il, rimanendo all'undicesimo posto della Liga.

Il rendimento recente resta discontinuo. Dopo la prima giornata europea sono arrivate le sconfitte contro Betis e Real Madrid, intervallate dalle vittorie con Malaga e Levante. Anche in Champions il Villarreal deve ancora muovere la classifica. L'esordio contro il Borussia Dortmund si è concluso con un 3-2 per i tedeschi, maturato dopo che gli spagnoli erano riusciti a restare in partita fino agli ultimi minuti. Un'altra sconfitta renderebbe già molto delicata la situazione nella League Phase.

NAPOLI, ITALIA - 10 OTTOBRE: Kevin De Bruyne dell'SSC Napoli segna su calcio di rigore il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra SSC Napoli e Frosinone Calcio allo Stadio Diego Armando Maradona il 10 ottobre 2026 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Napoli, il 3-0 al Frosinone ha restituito certezze ad Allegri

Cambiare sistema è servito prima di tutto a ritrovare equilibrio. Contro il, Allegri ha scelto una linea difensiva a tre e il Napoli ha risposto con una delle prestazioni più convincenti di questo inizio di stagione. Ilha avuto un peso superiore ai tre punti. Gli azzurri arrivavano infatti da settimane nelle quali prestazioni e risultati avevano alimentato diverse critiche nei confronti dell'allenatore. La nuova disposizione ha permesso aldi proteggere meglio la propria metà campo senza rinunciare alla pressione offensiva. Il protagonista principale è stato ancora una volta Kevin De Bruyne

Il belga, già brillante con la propria nazionale durante la sosta, ha segnato due volte e continua a rappresentare il giocatore attraverso il quale passa buona parte della qualità offensiva della squadra. Le indicazioni arrivate dal campionato diventano particolarmente importanti pensando alla Champions. All'esordio europeo il Napoli ha perso 1-0 contro l'Arsenal e si trova quindi ancora fermo a zero punti. Dopo la mancata qualificazione alla fase a eliminazione diretta della passata stagione, Allegri vuole evitare di trovarsi immediatamente costretto a rincorrere.

La chiave tattica: De Bruyne può entrare nello spazio tra Gueye e Renato Veiga

Ildovrebbe affrontare ilcon il, mentre Allegri sembra intenzionato a confermare il 3-4-2-1 visto contro il Frosinone. L'incrocio tra i due sistemi crea una zona particolarmente interessante. Comesaña edovranno controllare contemporaneamente la costruzione di Lobotka e i movimenti alle loro spalle di De Bruyne. Se uno dei due centrocampisti spagnoli uscirà in pressione, il belga potrà provare a ricevere immediatamente nello spazio lasciato libero. A quel puntopotrebbe essere costretto ad abbandonare la linea difensiva. Ed è esattamente ciò che Højlund può provare a sfruttare. Il danese dovrà attaccare la profondità non appena uno dei centrali del Villarreal verrà attirato fuori posizione, trasformando la ricezione di De Bruyne in una potenziale occasione da gol.

Il Villarreal ha però armi interessanti per mettere in difficoltà il Napoli. Akhomach e Ayoze Pérez possono cercare rapidamente gli spazi alle spalle di Di Lorenzo e Spinazzola quando i due esterni azzurri accompagneranno contemporaneamente l'azione. Per questo motivo sarà fondamentale il comportamento dei tre centrali. Allegri difficilmente vorrà una partita completamente aperta. Il Napoli proverà presumibilmente a controllare il possesso senza concedere quelle transizioni che rappresentano uno dei modi migliori con cui il Villarreal riesce ad arrivare rapidamente negli ultimi trenta metri. Un altro duello interessante sarà quello tra Lobotka e Moleiro. Se il trequartista spagnolo riuscirà a impedire al regista azzurro di ricevere liberamente, il Napoli potrebbe essere costretto a costruire maggiormente attraverso i difensori esterni.

Villarreal, Mikautadze favorito: Allegri non cambia il nuovo Napoli: le probabili formazioni

dovrebbe confermare il 4-2-3-1. Gulácsi sarà il portiere, con Mouriño e Cardona sulle corsie e la coppia Navarro-Renato Veiga al centro. Comesaña edovrebbero formare la diga davanti alla difesa. Più avanti spazio alla qualità di Akhomach, Moleiro e. Il principale dubbio riguarda il centravanti.parte leggermente favorito su Oluwaseyi per guidare l'attacco. Il Villarreal deve invece rinunciare a Pépé e Buchanan.

Il Napoli dovrebbe riproporre la struttura utilizzata contro il Frosinone. Meret difenderà la porta, con Badiashile, Rrahmani e Rafa Marín nella linea a tre. Di Lorenzo e Spinazzola avranno il compito di garantire ampiezza. In mezzo Lobotka sarà affiancato da De Bruyne, che avrà comunque grande libertà di avanzare durante lo sviluppo della manovra. Politano e Lang dovrebbero partire alle spalle di Højlund. McTominay è recuperato, ma dovrebbe iniziare ancora dalla panchina. Restano indisponibili Vergara, Anguissa, Buongiorno, Olivera, Alisson Santos e Favasuli.

Villarreal (4-2-3-1): Gulácsi; Mouriño, Navarro, Renato Veiga, Cardona; Comesaña, Gueye; Akhomach, Moleiro, Ayoze Pérez; Mikautadze.

Napoli (3-4-2-1): Meret; Badiashile, Rrahmani, Rafa Marín; Di Lorenzo, Lobotka, De Bruyne, Spinazzola; Politano, Lang; Højlund.

Villarreal-Napoli: data, orario e diretta