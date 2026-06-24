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Uno dei primi turni più intriganti di Wimbledon 2026 mette di fronte due giocatori dal tennis esplosivo: Ben Shelton, testa di serie numero 4, contro il finlandese Otto Virtanen, uno degli specialisti delle superfici rapide emersi dalle qualificazion. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Qui SheltonBen Shelton arriva con grandi aspettative grazie a un gioco costruito su servizio mancino, potenza del dritto e capacità di chiudere rapidamente i punti. Sull’erba le sue caratteristiche sono un’arma importante, ma dovrà evitare cali di concentrazione perché contro grandi battitori ogni turno può trasformarsi in una sfida decisa da pochi punti.
Qui VirtanenOtto Virtanen rappresenta il classico avversario pericoloso al primo turno: servizio pesante, atteggiamento offensivo e grande fiducia dopo un buon periodo sui campi veloci. Il finlandese arriva infatti dopo risultati positivi nei tornei su erba e può mettere pressione a Shelton soprattutto nei game di risposta e nei tie-break.
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