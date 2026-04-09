Virtus Bologna-Baskonia, penultimo snodo europeo: orario, tv e perché Bologna non può più nascondersi

Stefano Sorce 9 aprile - 17:45

Alla Segafredo Arena il finale di regular season arriva con un rumore scomodo. Venerdì 10 aprile 2026 alle 20:30, la Virtus Bologna si gioca contro il Baskonia molto più di una semplice partita di calendario: si gioca la possibilità di fermare una caduta che si è allungata troppo, di restituire un segnale al proprio pubblico e di non lasciare che la stagione europea si spenga dentro una scia di sconfitte. Dall’altra parte arriva una squadra che invece ha ritrovato slancio, fiducia e un gusto offensivo capace di rendere tutto più pericoloso. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS VIRTUS BOLOGNA-BASKONIA SU BET365.

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Il momento della Virtus Bologna — La Virtus arriva a questa sfida con il peso di un periodo davvero duro. Il ko interno contro il Bayern Monaco per 80-85 ha allargato ancora la ferita, portando a sette sconfitte consecutive una striscia che ha cambiato completamente il tono dell’ultimo tratto di stagione. Il record di 13 vittorie in 36 partite racconta bene la fatica di una squadra che, nelle ultime settimane, ha smesso di trovare continuità proprio nei momenti più delicati delle partite.

Il problema non è soltanto tecnico. È anche emotivo. Bologna oggi sembra una squadra che sente ogni errore più del dovuto, che fatica a trovare fluidità quando il punteggio si stringe e che ha perso quella compattezza difensiva che, in altri momenti, l’aveva resa più affidabile. Quando la gara si sporca o si decide nei possessi finali, la Virtus appare meno lucida, meno sicura, meno libera.

Il momento del Baskonia — Il Baskonia si presenta a Bologna con un’inerzia opposta. Il bilancio complessivo resta negativo, con 12 vittorie e 24 sconfitte, ma il momento racconta una squadra molto più viva di quanto dica la classifica. I baschi arrivano infatti da tre vittorie consecutive, e l’ultima, il 101-98 contro il Maccabi Tel Aviv, ha confermato una tendenza chiara: il Baskonia si è acceso, corre, segna tanto e affronta questa fase finale con leggerezza e fiducia.

È proprio questo il dettaglio che rende la trasferta italiana più insidiosa. Il Baskonia non porta addosso la pesantezza che oggi si vede invece nella Virtus. Gioca un basket più istintivo, più aperto, più portato a vivere di parziali rapidi e fiammate offensive. Quando entra in ritmo, soprattutto dall’arco, sa cambiare volto alla partita in pochi minuti. La squadra basca sembra aver ritrovato chimica nel momento più inatteso, e spesso questi finali di stagione premiano proprio chi scende in campo con meno paura e più libertà mentale.