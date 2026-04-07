Virtus Bologna-Bayern Streaming e Diretta: dove vedere l’Eurolega in TV

Virtus Bologna-Bayern: info partita, dove vedere l'Eurolega in Diretta TV e in Streaming Gratis su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 7 aprile 2026 (modifica il 8 aprile 2026 | 08:55)

Alla Virtus Arena di Bologna va in scena una sfida tra due squadre ormai lontane dagli obiettivi più importanti di questa stagione di EuroLeague, ma comunque determinate a chiudere nel migliore dei modi. La Virtus Bologna ospita il Bayern Monaco in un confronto che mette di fronte due formazioni accomunate da una certa discontinuità, ma con stati di forma leggermente diversi.

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Qui Virtus Bologna — La Virtus Bologna arriva a questo appuntamento in un momento decisamente complicato, reduce da una lunga serie di sconfitte che ha compromesso definitivamente il cammino europeo. La squadra bolognese ha mostrato difficoltà evidenti soprattutto nella gestione dei 40 minuti, con cali di intensità e lucidità che spesso si sono tradotti in parziali negativi nelle fasi decisive delle partite. Anche dal punto di vista mentale, il gruppo sembra aver perso sicurezza, faticando a reagire nei momenti di difficoltà.

Qui Bayern Monaco — Il Bayern Monaco, pur non avendo più obiettivi concreti di classifica, si presenta con un morale leggermente migliore grazie alle ultime prestazioni. La vittoria contro il Fenerbahçe ha dato segnali positivi, mostrando una squadra capace di giocare con ordine e di gestire meglio i possessi rispetto a quanto visto in altre fasi della stagione. Resta però una formazione altalenante, che ha pagato a caro prezzo la mancanza di continuità nel corso dell’anno.