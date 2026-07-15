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La UEFA Conference League propone la gara di ritorno del primo turno preliminare tra Virtus-Dila Gori, in programma giovedì 16 luglio alle ore 21:00. La formazione sammarinese è chiamata a una difficile rimonta dopo il risultato dell’andata, terminata con il successo del Dila Gori per 3-1 in Georgia.
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La Virtus cerca una rimonta quasi impossibileLa Virtus torna davanti al proprio pubblico con l’obiettivo di ribaltare una situazione complicata. La sconfitta per 3-1 nella gara d’andata ha messo la formazione sammarinese davanti alla necessità di una grande prestazione per riaprire il discorso qualificazione.
Il gol segnato in trasferta mantiene però vive le speranze della squadra di San Marino, che dovrà partire forte e cercare di mettere pressione agli avversari fin dai primi minuti. Servirà una gara di grande intensità, attenzione difensiva e massima concretezza sotto porta per provare a completare l’impresa.
Il Dila Gori vuole difendere il vantaggioIl Dila Gori arriva alla sfida di ritorno forte del successo ottenuto nella gara d’andata. La formazione georgiana ha costruito un vantaggio importante e ora punta a gestire al meglio i novanta minuti rimanenti per conquistare il passaggio del turno.
Gli ospiti potranno contare sulla maggiore tranquillità derivante dal risultato positivo ottenuto in casa, ma dovranno evitare di abbassare troppo il ritmo contro una Virtus che non avrà nulla da perdere e proverà a giocarsi tutte le proprie possibilità.
Il momento delle due squadreLa Virtus sa che servirà una partita perfetta per ribaltare il 3-1 dell’andata. L’obiettivo sarà trovare rapidamente il gol per riaprire il confronto e alimentare la fiducia, mantenendo però equilibrio per non concedere spazi alle ripartenze avversarie.
Il Dila Gori invece parte con un vantaggio importante e potrà impostare una gara più prudente, cercando di controllare il ritmo e sfruttare eventuali occasioni per chiudere definitivamente il discorso qualificazione.
Le probabili formazioni di Virtus-Dila GoriLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d’inizio. Entrambe le squadre dovrebbero affidarsi agli uomini migliori a disposizione per una gara decisiva, con la Virtus chiamata all’assalto e il Dila Gori pronto a difendere il risultato conquistato nel primo incontro.
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