Segui Virtus Verona-Vicenza in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 22 febbraio - 20:02

La partita tra Virtus Verona-Vicenza, in programma lunedì 23 febbraio 2026 alle ore 20:30, si preannuncia come uno snodo fondamentale della stagione nel contesto della Serie C Girone A. Per scoprire come seguire la partita valida per la ventottesima giornata del Gruppo A, continua a leggere l'articolo.

Hai tre possibilità per vedere Virtus Verona-Vicenza gratuitamente:

Dove vedere Virtus Verona-Vicenza in diretta TV e streaming gratis — Virtus Verona-Vicenza sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull'immagine per accedere al palinsesto completo di live streaming gratis di SISAL

Vuoi conoscere tutto il programma live streaming di GOLDBET? Clicca sull'immagine

Se clicchi sull'immagine avrei accesso a centinaia di streaming gratis ogni settimana su LOTTOMATICA

Come accedere allo streaming

Registrati o accedi a SISAL GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Virtus Verona-Vicenza nella sezione Live Streaming.

Il momento delle due squadre — La Virtus Verona vive un momento complicato: con 20 punti conquistati, occupa il diciottesimo posto in classifica e cerca disperatamente di allontanarsi dalla zona calda. Il bilancio stagionale parla di 3 successi, 11 pareggi e 13 sconfitte, numeri che diventano ancora più allarmanti guardando al rendimento interno. Davanti al proprio pubblico, infatti, la squadra guidata da Luigi Fresco non ha mai vinto, raccogliendo 8 pareggi e 5 sconfitte, segnale evidente delle difficoltà nel sfruttare il fattore campo.

Scenario completamente diverso per il Vicenza, che domina la classifica con 66 punti grazie a un percorso quasi perfetto: 20 vittorie, 6 pareggi e una sola battuta d’arresto. La formazione allenata da Fabio Gallo ha costruito il proprio primato soprattutto lontano da casa, dove è ancora imbattuta, con 8 successi e 5 pareggi che certificano una solidità impressionante in trasferta.

Le probabili formazioni di Virtus Verona-Vicenza — La Virtus Verona scende in campo con il suo solito 3-5-2: un folto centrocampo a sostegno della difesa a supporto dei due riferimenti offensivi, che saranno molto probabilmente Cernigoi e Pagliuca. La squadra di Mister Gallo risponde con lo stesso modulo: quello che sta permettendo, quest'anno, di compiere una grandissima impresa.

Virtus Verona (3-5-2): Sibi; Daffara, Toffanin, Munaretti; Zarpellon, Bassi, Fanini, Gatti, Patanè; Cernigoi, Pagliuca. Allenatore: Fresco.

Vicenza (3-5-2): Gagno; Cappelletti, Leverbe, Sandon; Caferri, Zonta, Carraro, Alessio, Talarico; Rauti, Morra. Allenatore: Gallo.