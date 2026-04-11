Il 12 aprile 2026 alle ore 17:30, lo stadio Tonino Benelli sarà il teatro della sfida di Serie C tra Vis Pesaro e Carpi. Una gara che si annuncia molto equilibrata, con entrambe le squadre pronte a giocarsi le proprie carte in un pomeriggio carico di intensità. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI VIS PESARO-CARPI SU BET365

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Il momento delle due squadre

Il confronto rappresenta un passaggio importante nel cammino stagionale di entrambe le formazioni. In ottica pronostico, la scelta della doppia chance Vis Pesaro o pareggio si basa sulla solidità dei padroni di casa e sulla loro capacità di sfruttare il fattore campo, elemento spesso decisivo nelle dinamiche della partita.

La Vis Pesaro, infatti, punta molto sul rendimento interno per esprimere al meglio il proprio gioco. Davanti al proprio pubblico riesce generalmente a gestire i ritmi con ordine, mostrando equilibrio tra fase difensiva e costruzione offensiva. Proprio questa continuità casalinga può incidere sull’andamento della gara.

Il Carpi, dal canto suo, arriva con l’obiettivo di ottenere punti anche lontano da casa. L’approccio degli emiliani si basa su compattezza e organizzazione, con particolare attenzione alle ripartenze rapide. La squadra cercherà di sfruttare eventuali spazi e disattenzioni della difesa avversaria per rendersi pericolosa.

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