La classifica comincia già a chiedere una risposta a due squadre che nelle prime settimane hanno raccolto meno di quanto sperato. Vis Pesaro-Ostiamare si giocherà sabato 5 settembre 2026 alle ore 21:00 allo stadio Tonino Benelli, con i padroni di casa intenzionati a sfruttare il fattore campo e la neopromossa laziale alla ricerca dei primi punti della propria stagione. VEDI VIS PESARO-OSTIAMARE IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Il confronto arriva infatti in un momento delicato per entrambe. La Vis ha raccolto solamente un punto nelle prime due giornate, mentre l'Ostiamare è ancora ferma a quota zero. Il campionato è appena cominciato, ma una vittoria potrebbe già cambiare prospettive e soprattutto restituire fiducia a due formazioni che hanno bisogno di dare concretezza al lavoro svolto in queste prime settimane. A ridosso del calcio d’inizio si possono verificare anche gli altri palinsesti sportivi disponibili: su GOLDBET È POSSIBILE CONSULTARE GLI EVENTI PROPOSTI IN DIRETTA, mentre LOTTOMATICA CONSENTE DI CONTROLLARE IL PROGRAMMA DELLE PARTITE LIVE. Un’ulteriore opzione è VINCITÙ, DOVE SI PUÒ VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI VIS PESARO-OSTIAMARE. Tre soluzioni da controllare prima del fischio d’inizio per individuare quella più adatta alle proprie esigenze.

Dove vedere Vis Pesaro-Ostiamare in diretta TV e streaming

In Italia Vis Pesaro-Ostiamare sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 256, con calcio d'inizio fissato alle ore 21:00. Gli abbonati potranno seguire l'incontro anche in streaming attraverso NOW e Sky Go, utilizzando i dispositivi compatibili con i rispettivi servizi. Bet365 rappresenta inoltre una soluzione per chi vuole cercare direttamente la partita nel palinsesto live. Dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente aprire la sezione dedicata al calcio, selezionare la Serie C e individuare Vis Pesaro-Ostiamare tra gli appuntamenti della giornata. La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming del match

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Vis Pesaro-Ostiamare tra le partite di sabato 5 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Per cercarenel palinsesto live è necessario:

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Vis Pesaro-Ostiamare: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà sabato 5 settembre 2026 allo stadio Tonino Benelli di Pesaro. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 21:00.

Partita: Vis Pesaro-Ostiamare

Vis Pesaro-Ostiamare Competizione: Serie C, Girone B

Serie C, Girone B Giornata: 3ª

3ª Data: sabato 5 settembre 2026

sabato 5 settembre 2026 Orario: 21:00

21:00 Stadio: Tonino Benelli

Tonino Benelli Diretta TV: Sky Sport 256

Sky Sport 256 Streaming: NOW, Sky Go

NOW, Sky Go Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Il momento della Vis Pesaro: serve la prima vittoria

La Vis Pesaro torna al Tonino Benelli con l'obiettivo di sbloccare un avvio di campionato complicato. La squadra allenata da Andrea Gennari ha conquistato un punto nelle prime due giornate: dopo la sconfitta per 2-0 contro il Pescara, è arrivato il 2-2 casalingo con il Perugia. Un rendimento che lascia inevitabilmente qualche rimpianto, soprattutto considerando le ambizioni di una squadra che vuole provare a riprendere il percorso costruito nella passata stagione.

Il primo passo dovrà essere trovare maggiore continuità all'interno della stessa partita, limitando quei passaggi a vuoto che finora hanno impedito ai marchigiani di conquistare il primo successo. Contro l'Ostiamare la Vis avrà inoltre la possibilità di giocare nuovamente davanti al proprio pubblico. Gennari dovrebbe puntare su una squadra organizzata attorno a un centrocampo numeroso, cercando di accompagnare con diversi uomini la manovra offensiva e rifornire con maggiore continuità Nicastro.

Il momento dell'Ostiamare: la neopromossa cerca i primi punti

L'impatto con la Serie C non ha ancora portato punti all'Ostiamare, ma le prime due giornate hanno comunque offerto indicazioni sulle possibilità della formazione guidata da David D'Antoni. I laziali hanno perso entrambe le partite disputate e si presentano quindi a Pesaro ancora fermi a quota zero. Una situazione che rende particolarmente importante la trasferta del Benelli: muovere la classifica permetterebbe alla neopromossa di accompagnare il processo di adattamento alla nuova categoria con un risultato positivo.

D'Antoni dovrebbe confermare il 4-2-3-1, affidandosi a una struttura abbastanza prudente in fase di non possesso ma con tre giocatori alle spalle della punta pronti ad accompagnare rapidamente le ripartenze. L'obiettivo sarà soprattutto evitare di lasciare alla Vis il controllo costante del gioco e provare a sfruttare gli eventuali spazi concessi dai padroni di casa.

Probabili formazioni di Vis Pesaro-Ostiamare

La Vis Pesaro dovrebbe presentarsi con il 4-1-4-1. Guarnone è atteso tra i pali, con Barranco, Tonucci, Giorgini e Bailo nella linea difensiva. Mariani dovrebbe agire davanti alla retroguardia, mentre Giovannini, Di Paolo, Berengo e Dell'Aquila comporranno la linea di centrocampo alle spalle dell'unica punta Nicastro.

L'Ostiamare dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1. Marcu è il candidato per la porta, protetto da Montini, Ampollini, Brenna e Mannelli. Andreoli e Damiani formeranno la coppia davanti alla difesa, mentre Fiorini, Sabattini e Fabri dovrebbero muoversi alle spalle di Gori.

VIS PESARO (4-1-4-1): Guarnone; Barranco, Tonucci, Giorgini, Bailo; Mariani; Giovannini, Di Paolo, Berengo, Dell'Aquila; Nicastro. Allenatore: Andrea Gennari.

OSTIAMARE (4-2-3-1): Marcu; Montini, Ampollini, Brenna, Mannelli; Andreoli, Damiani; Fiorini, Sabattini, Fabri; Gori. Allenatore: David D'Antoni.