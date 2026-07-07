Il percorso verso la fase principale della Champions League prende il via anche per FK Maxline Vitebsk e CS Universitatea Craiova, che mercoledì 8 luglio 2026 si affronteranno al Városi Stadion nel primo turno dei preliminari. Una sfida che rappresenta il primo passo nel cammino europeo di entrambe le formazioni, chiamate a conquistare un risultato positivo in vista del match di ritorno.

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Il momento delle due squadre

I padroni di casa arrivano all'appuntamento con il morale alto dopo il successo per 4-2 ottenuto contro l'FK Slaviya Mozyr, una vittoria che ha evidenziato le qualità offensive della squadra e la capacità di creare numerose occasioni da gol. Un risultato che potrebbe rappresentare un'importante iniezione di fiducia in vista dell'esordio continentale.

Il CS Universitatea Craiova si presenta invece dopo lo 0-0 conquistato contro il Rapid Bucureşti. Un pareggio che ha confermato la solidità difensiva della formazione rumena, anche se sul piano offensivo la squadra è chiamata a trovare maggiore incisività per affrontare al meglio un doppio confronto che si preannuncia equilibrato.

La gara assume un'importanza particolare perché si tratta del primo atto di una qualificazione che si giocherà nell'arco di 180 minuti. Per questo motivo entrambe le squadre cercheranno di trovare il giusto equilibrio tra la voglia di conquistare un vantaggio e la necessità di non concedere spazi agli avversari.

Le premesse lasciano immaginare una partita intensa e combattuta, con il FK Maxline Vitebsk intenzionato a sfruttare il fattore campo e il buon momento di forma, mentre il CS Universitatea Craiova proverà a far valere la propria esperienza per tornare a casa con un risultato utile. L'elevata posta in palio e il valore della competizione rendono questa sfida uno degli appuntamenti più interessanti del primo turno preliminare di Champions League.

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