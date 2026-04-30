Il Coritiba fa visita al Vitória. Rendimento fin qui altalenante per i padroni di casa (3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte nelle ultime 10), reduci dai ko incassati con Athletico Paranaense (1-3) e Cruzeiro (0-3), ma al momento settimi in classifica con 19 punti all'attivo. Il trend della formazione ospite invece è leggermente più solido (4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte), che però ha quattro punti di ritardo dal Coritiba che nei precedenti è imbattuto nelle ultime quattro sfide (2 vittorie e 2 pareggi). Guarda ora Vitoria-Coritiba GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Vitoria-Coritiba, probabili formazioni

Vitória (4-2-3-1): Arcanjo, Mendes, Cacá, Cândido, Ramon, Zé Vitor, Gonçalves, Erick, Martinez, Matheuzinho, Renê.

Coritiba (4-2-3-1): Rangel, Tinga, Maicon, Tiago Coser, Felipe Jonatan, Paulista, Gomez, Ronier, Josué, Lavega, Rocha.

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