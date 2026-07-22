Lo Stadion Karađorđe ospita la sfida tra Vojvodina e Ajax, valida per la UEFA Europa Conference League e in programma il 23 luglio 2026. Un confronto di grande interesse tra due club con tradizioni importanti e con obiettivi ambiziosi nel percorso europeo.

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Il momento delle due squadre

Il Vojvodina arriva all'appuntamento con un rendimento positivo nelle ultime settimane. La formazione serba ha infatti conquistato tre vittorie nelle ultime sei partite disputate e ha mostrato una buona solidità davanti al proprio pubblico, vincendo due delle ultime tre gare giocate in casa.

Dall'altra parte ci sarà l'Ajax, squadra abituata ai palcoscenici internazionali e alla ricerca di maggiore continuità nei risultati. I lancieri hanno raccolto tre pareggi nelle ultime sei partite disputate, un dato confermato anche considerando esclusivamente le gare in trasferta. La formazione olandese proverà quindi a ritrovare il successo in un contesto europeo.

I precedenti recenti sorridono all'Ajax: negli ultimi due confronti diretti tra le due squadre è stata infatti la formazione olandese a imporsi in entrambe le occasioni. Il Vojvodina proverà però a sfruttare il fattore campo e il buon momento casalingo per invertire la tendenza e mettere in difficoltà un avversario di grande esperienza.

La sfida di Novi Sad si preannuncia quindi interessante, con il Vojvodina pronto a giocarsi le proprie carte davanti ai propri tifosi e l'Ajax chiamato a dimostrare maggiore solidità per proseguire il proprio cammino europeo.

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