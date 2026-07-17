La nuova stagione della Liga I prende il via con una sfida che mette subito in palio punti importanti. Venerdì 17 luglio alle ore 17:30 il Voluntari ospiterà il Botosani allo Stadionul Anghel Iordanescu, con entrambe le squadre desiderose di iniziare il campionato con un risultato positivo. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI VOLUNTARI-BOTOSANI CLICCA SU BET365.

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Il momento del Voluntari

Il Voluntari si presenta al debutto ufficiale dopo un precampionato ricco di segnali positivi. La formazione rumena ha vinto quattro delle ultime cinque partite disputate tra amichevoli e gare ufficiali, chiudendo la preparazione con un convincente 3-0 contro il Farul Costanza. La squadra ha mostrato buone qualità offensive, realizzando con continuità e arrivando all'esordio con grande fiducia, soprattutto grazie al fattore campo.

Il momento del Botosani

Il Botosani inaugura la nuova stagione dopo una serie di amichevoli utili per mettere minuti nelle gambe. L'ultimo test si è concluso con un pareggio per 2-2 contro il Ludogorets, una prestazione incoraggiante contro un avversario di buon livello. Resta però qualche dubbio sul rendimento difensivo della squadra, che nelle ultime uscite ha spesso concesso troppo agli avversari, soprattutto lontano dal proprio stadio.

Cosa aspettarsi dalla partita tra Voluntari e Botosani

Entrambe le squadre cercheranno di partire con il piede giusto, ma il Voluntari sembra arrivare all'appuntamento con maggiore continuità di risultati e con una migliore condizione generale. Il Botosani proverà a sfruttare le ripartenze e gli spazi lasciati dai padroni di casa, mentre il Voluntari cercherà di imporre il proprio ritmo sin dalle prime battute. Considerando lo storico degli ultimi confronti, si prospetta una sfida molto equilibrata.

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