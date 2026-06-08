La sfida di tennis tra Katie Volynets e Zeynep Sonmez è valida per i sedicesimi di finale del WTA 250 in Olanda e si gioca martedì 9 giugno alle ore 10:00. Un match interessante tra due giocatrici che puntano a proseguire il proprio cammino nel torneo e conquistare un posto negli ottavi di finale. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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La Volynets arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di confermare i progressi mostrati nelle ultime stagioni. L’americana può contare su un tennis solido e su una buona capacità di gestione degli scambi da fondo campo.

La Sonmez, invece, proverà a sfruttare entusiasmo e aggressività per mettere in difficoltà l’avversaria. La tennista turca cercherà di imporre il proprio ritmo e di prendere fiducia fin dai primi game.

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Il momento delle due tenniste

Volynets cercherà di imporre continuità e solidità da fondo campo per controllare il ritmo dell’incontro.

Sonmez proverà invece a rispondere con aggressività e intraprendenza, cercando di prendere l’iniziativa nei momenti chiave del match.

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