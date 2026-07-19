Il primo turno del WTA Hamburg European Open propone la sfida tra Simona Waltert e Mayar Sherif, un confronto che sulla carta vede l'egiziana partire con i favori del pronostico grazie all'ottimo momento di forma.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI WALTERT-SHERIF SU BET365

VUOI SEGUIRE LA PARTITA? ACCEDI SU VINCITU E NON PERDERTI NEMMENO UN MINUTO

Dove vedere Waltert-Sherif in diretta tv e streaming gratis

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Live Streaming

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365 oppure Vincitu

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca sul palinsesto Waltert-Sherif BET365 oppure Vincitu

Il momento delle due tenniste

Sherif si presenta all'appuntamento di Amburgo forte di una striscia di dieci vittorie consecutive, un rendimento che testimonia la continuità e la fiducia maturate nelle ultime settimane. Un percorso estremamente positivo che la rende una delle giocatrici più temibili del tabellone in questa fase del torneo.

Di fronte troverà Simona Waltert, chiamata a invertire una tendenza meno brillante. La tennista svizzera ha infatti alternato risultati positivi e negativi nelle ultime uscite, mantenendo un bilancio complessivo del 50% di vittorie. Un dato che evidenzia una minore continuità rispetto alla sua avversaria, ma che non esclude la possibilità di un match equilibrato.

L'incontro metterà quindi a confronto due giocatrici che arrivano in Germania con stati di forma differenti. Sherif proverà a confermare il suo eccellente periodo e ad allungare la serie vincente, mentre Waltert cercherà il colpo a sorpresa per inaugurare nel migliore dei modi il proprio cammino all'Hamburg European Open.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI WALTERT-SHERIF SU BET365

VUOI SEGUIRE LA PARTITA? ACCEDI SU VINCITU E NON PERDERTI NEMMENO UN MINUTO