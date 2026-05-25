Adam Walton e Daniil Medvedev si affrontano al Roland Garros in un match dove il divario tecnico è netto ma i precedenti recenti rendono la sfida meno scontata del previsto. Walton arriva con poca esperienza sulla terra e prestazioni altalenanti, ma con la capacità di strappare set nei momenti chiave, come dimostrato negli scontri diretti. Medvedev invece è in buona forma dopo la semifinale di Roma e parte nettamente favorito, pur dovendo gestire un avversario che lo ha già messo in difficoltà almeno una volta. Guarda ora il Roland Garros GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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