La sfida di tennis tra Xinyu Wang ed Elina Svitolina è valida per il terzo turno del WTA 1000 di Cincinnati, negli Stati Uniti, e si gioca martedì 18 agosto alle ore 17:00 italiane.

Un confronto molto interessante tra due giocatrici che arrivano alla sfida con grande fiducia, ma attraverso percorsi differenti. Da una parte la cinese Xinyu Wang, attualmente numero 36 del mondo e protagonista di un ottimo percorso partito dalle qualificazioni, dall'altra l'ucraina Elina Svitolina, testa di serie numero 8 e già capace di vincere un titolo WTA 1000 nel corso della stagione. Il Cincinnati Open è uno degli appuntamenti più importanti della stagione sul cemento americano e rappresenta uno dei principali tornei di preparazione agli US Open.

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Xinyu Wang: caratteristiche e carriera

Xinyu Wang, nata nel 2001 a Shenzhen, è una delle migliori tenniste cinesi del circuito. Alta 1,82 metri e dotata di un tennis dichiaratamente aggressivo, ha raggiunto il best ranking alla posizione numero 30 e nel 2026 ha già disputato la finale del torneo di Auckland, persa proprio contro Svitolina.

Il suo gioco si basa soprattutto sulla potenza da fondo campo e sulla capacità di prendere rapidamente l'iniziativa. Il servizio rappresenta un'arma importante grazie alla struttura fisica, mentre il diritto le permette di comandare gli scambi quando riesce a trovare il giusto ritmo.

Il cemento è inoltre la sua superficie preferita, un dettaglio particolarmente interessante in vista della sfida di Cincinnati.

Elina Svitolina: caratteristiche e carriera

Elina Svitolina, nata nel 1994 in Ucraina, è una delle tenniste più esperte e complete del circuito WTA. Ex numero 3 del mondo, ha conquistato 20 titoli in carriera e nel 2026 ha già ottenuto risultati di grande prestigio, compreso il successo ad Auckland e un ottimo rendimento nei grandi tornei.

Il suo tennis si basa sulla solidità da fondo campo, sulla grande velocità negli spostamenti e soprattutto sull'intelligenza tattica. Svitolina è molto efficace nel prolungare gli scambi e nel trasformare la difesa in attacco, costringendo spesso le avversarie a giocare un colpo in più.

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Il momento delle due tenniste

Xinyu Wang arriva a questo appuntamento dopo un percorso particolarmente convincente a Cincinnati. La cinese ha iniziato il torneo dalle qualificazioni e ha poi superato Hanne Vandewinkel e Donna Vekic, quest'ultima battuta al termine di una rimonta conclusa sul 3-6, 6-1, 6-4. Il successo contro Vekic conferma l'ottimo momento di Wang, che sta sfruttando al meglio la propria potenza sui campi veloci americani.

Svitolina, invece, ha dovuto soffrire parecchio nel secondo turno contro la giovane ceca Tereza Valentova. L'ucraina ha perso il primo set 6-3, ha poi vinto il secondo al tie-break dopo aver salvato sette match point e ha dominato il set decisivo, chiudendo 6-0. Una rimonta che testimonia soprattutto la sua enorme solidità mentale nei momenti di pressione.

Pronostico

Il cemento di Cincinnati rende questa sfida particolarmente interessante. Wang può contare su una superficie che esalta il suo tennis aggressivo e sulla fiducia acquisita dopo un percorso iniziato dalle qualificazioni. Svitolina, però, ha dalla sua una maggiore esperienza nei grandi appuntamenti e una capacità superiore di gestire gli scambi e i momenti decisivi.

C'è inoltre un precedente molto significativo: le due si sono già affrontate nella finale di Auckland a inizio 2026, con Svitolina capace di imporsi in due set, 6-3, 7-6.

Il pronostico è dalla parte di Elina Svitolina, favorita per il passaggio del turno. L'ucraina parte con un vantaggio importante per esperienza, solidità e capacità di gestire le situazioni di pressione, ma Wang sta giocando un ottimo tennis e potrebbe sfruttare il cemento di Cincinnati per renderle la sfida molto più complicata rispetto alla finale di Auckland. Ci aspettiamo quindi una partita combattuta, con Svitolina favorita ma non necessariamente in due set.

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