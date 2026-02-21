Watford-Derby: lo streaming gratis e le probabili formazioni

Watford–Derby County streaming 21 febbraio 2026 ore 16:00: probabili formazioni, analisi, stato di forma e dove vedere la partita di Championship

Stefano Sorce 21 febbraio - 03:19

Il Vicarage Road si prepara ad accogliere una sfida importante tra Watford-Derby County FC, in programma sabato 21 febbraio 2026 alle ore 16:00 per la Championship. Le due squadre sono separate da pochi punti e questo confronto può cambiare gli equilibri nella corsa ai playoff.

Vuoi vedere Watford-Derby County in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Watford-Derby County sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Watford-Derby County in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento del Watford — Il Watford sta vivendo una fase complicata, con una serie aperta di sette partite senza vittoria, anche se diversi pareggi hanno evitato un crollo in classifica. La squadra resta comunque vicina alla zona playoff, segno di un campionato molto equilibrato. In casa gli Hornets hanno costruito gran parte dei loro punti stagionali, ma non vincono davanti ai propri tifosi dall’inizio dell’anno. Il recente pareggio contro il Preston ha mostrato carattere, ma anche alcune difficoltà nel gestire il vantaggio. Il rientro di Irankunda e la qualità di Louza e Kayembe a centrocampo rappresentano elementi chiave per ritrovare continuità.

Il momento del Derby County — Il Derby occupa il 6° posto e attraversa un buon momento, con quattro vittorie nelle ultime sei partite. La squadra ha dimostrato grande solidità e soprattutto una notevole continuità offensiva, andando a segno in ben 23 partite consecutive. Uno dei punti di forza dei Rams è il rendimento in trasferta, tra i migliori del campionato. La vittoria contro lo Swansea ha confermato la competitività della squadra, che vuole consolidare la propria posizione nei playoff. Giocatori come Brereton Díaz e Szmodics stanno garantendo qualità e pericolosità costante nella fase offensiva.

Probabili formazioni di Watford-Derby — Il Watford dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1, puntando su equilibrio e qualità tra le linee.

Il Derby County dovrebbe confermare il suo assetto offensivo con grande mobilità sulla trequarti.

Watford (4-2-3-1): Selvik; Abankwah, Goglichidze, Pollock, Mfuni; Mendy, Kayembe; Baah, Louza, Maamma; Kjerrumgaard.

Derby County (4-2-3-1): Vickers; Ward, Sanderson, Clarke, Elder; Ozoh, Travis; Brereton Diaz, Szmodics, Brewster; Agyemang.

Vuoi vedere Watford-Derby County in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Watford-Derby County sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA