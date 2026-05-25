All’Open di Francia, sul campo in terra battuta del Roland Garros, il programma del primo turno propone la sfida tra Stan Wawrinka e Artur Fils. Secondo confronto storico tra i due, la prima volta il tennista transalpino si impose sul collega svizzero al torneo di Marsiglia (2023), sempre su terra rossa.

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Artur Fils

arriva a questo appuntamento dopo un periodo piuttosto altalenante: nelle ultime dieci partite ha raccolto tre vittorie, con successi recenti contro Stefano Travaglia e Raul Brancaccio, mentre nell’ultima uscita è arrivata la sconfitta contro Alex Michelsen. Il suo percorso recente racconta comunque un giocatore ancora capace di restare competitivo nei match lunghi: in media le sue partite al meglio dei cinque set superano i 38 game, segnale di incontri spesso combattuti e raramente rapidi.Dall’altra parte c’è, che si presenta con un momento decisamente più brillante: otto vittorie nelle ultime dieci partite e una crescita costante nel ranking. Il suo percorso recente include vittorie convincenti come quella su Jiri Lehecka, mentre le sconfitte sono arrivate contro avversari di alto livello come Jannik

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