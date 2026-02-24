Wba-Charlton: la gara gratis in streaming e diretta live

West Bromwich Albion–Charlton Athletic preview completa con analisi, probabili formazioni, stato di forma e momento delle squadre

Stefano Sorce 24 febbraio - 01:08

Il The Hawthorns si prepara a vivere una serata carica di pressione e significato. Martedì 24 febbraio 2026, alle ore 20:45, Wba-Charlton Athletic si sfidano in un match che potrebbe avere conseguenze importanti nella lotta per evitare le zone più pericolose della classifica di Championship. I padroni di casa sono chiamati a reagire immediatamente per interrompere un periodo estremamente negativo, mentre gli ospiti cercano continuità per allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione.

Dove vedere Wba-Charlton Athletic in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l'account l'incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Momento West Bromwich Albion — Il West Bromwich Albion sta attraversando una delle fasi più complicate della sua stagione. La squadra occupa attualmente il 21º posto in classifica e non riesce a trovare una vittoria che possa restituire fiducia e serenità all’ambiente. La recente sconfitta interna contro il Coventry City ha aggravato una situazione già delicata, aumentando la pressione sull’allenatore Eric Ramsay, ancora alla ricerca del suo primo successo sulla panchina del club. Uno degli aspetti più preoccupanti riguarda la produzione offensiva: il West Brom non segna da quattro partite di campionato e ha realizzato appena due reti nelle ultime sette gare ufficiali. Anche il rendimento casalingo, tradizionalmente punto di forza, non è stato all’altezza delle aspettative, con risultati insufficienti per una squadra abituata a lottare nelle zone più alte della classifica.

Momento Charlton Athletic — Il Charlton Athletic arriva a questa sfida con maggiore tranquillità relativa, grazie a un vantaggio di sei punti proprio sul West Brom. La squadra occupa il 17º posto e ha costruito un margine importante sulla zona retrocessione. Nonostante la recente sconfitta contro il Portsmouth, il Charlton ha mostrato segnali incoraggianti nelle settimane precedenti, raccogliendo punti preziosi contro avversari competitivi. Il principale limite resta il rendimento esterno, dove la squadra ha ottenuto pochi successi e segnato con difficoltà. Tuttavia, la solidità e l’organizzazione viste recentemente rappresentano un segnale positivo in vista di questo confronto.

Probabili formazionei Wba-Charlton — Il West Brom dovrebbe schierarsi con O’Leary in porta, supportato dalla difesa a quattro composta da Gilchrist, Bielik, Phillips e Styles. In mediana spazio alla coppia Molumby–Mowatt, mentre sulla trequarti Wallace, Price e Johnston agiranno a supporto dell’unica punta Maja.

Il Charlton dovrebbe rispondere con Kaminski tra i pali, protetto da una difesa a tre formata da Sichenje, Jones e Bell. A centrocampo Ramsay, Carey, Coady, Docherty e Chambers garantiranno copertura e costruzione, mentre in attacco spazio alla coppia Dykes–Leaburn.

West Bromwich Albion (4-2-3-1): O'Leary; Gilchrist, Bielik, Phillips, Styles; Molumby, Mowatt; Wallace, Price, Johnston; Maja.

Charlton Athletic (3-5-2): Kaminski; Sichenje, Jones, Bell; Ramsay, Carey, Coady, Docherty, Chambers; Dykes, Leaburn.

