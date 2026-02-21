Wba-Coventry: dove vedere la gara gratis in streaming

West Brom–Coventry streaming 21 febbraio 2026 ore 13:30: probabili formazioni, analisi e dove vedere la partita di Championship in diretta.

Stefano Sorce 21 febbraio - 02:06

Il The Hawthorns sarà il palcoscenico di Wba-Coventry City, sfida di Championship in programma sabato 21 febbraio 2026 alle ore 13:30. Una gara che mette di fronte due squadre in momenti completamente opposti: il West Bromwich Albion FC lotta per uscire dalla zona calda, mentre il Coventry City FC punta con decisione alla promozione in Premier League.

Vuoi vedere Wba–Coventry City in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Wba–Coventry City sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Wba-Coventry City in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento del West Brom — Il West Brom sta vivendo una fase estremamente delicata. Dopo il cambio in panchina avvenuto a gennaio, la squadra non è ancora riuscita a trovare continuità e resta senza vittorie da diverse partite. La classifica è diventata preoccupante e la squadra si trova vicino alla zona retrocessione. Le difficoltà offensive e una difesa spesso in emergenza hanno reso complicato ottenere risultati positivi. Nonostante questo, il rendimento casalingo resta uno dei pochi elementi incoraggianti. Davanti ai propri tifosi il West Brom ha mostrato maggiore compattezza e determinazione.

Il momento del Coventry — Situazione completamente diversa per il Coventry, che arriva con entusiasmo dopo una vittoria importante contro il Middlesbrough, trascinato da una straordinaria prestazione offensiva. La squadra è pienamente in corsa per la promozione diretta e ha dimostrato qualità, organizzazione e mentalità vincente. Il reparto offensivo è uno dei più pericolosi del campionato. L’unico limite recente riguarda il rendimento in trasferta, dove i risultati sono stati meno convincenti rispetto alle partite casalinghe. Tuttavia, il Coventry resta una delle squadre più complete della Championship.

Probabili formazioni di Wba-Coventry — Il West Brom dovrebbe schierarsi con un sistema equilibrato, cercando compattezza difensiva e sfruttando le ripartenze.

Il Coventry risponde con una formazione offensiva e organizzata, con Wright punto di riferimento avanzato supportato da un centrocampo dinamico.

West Brom: O’Leary; Gilchrist, Phillips, Taylor, Styles; Johnston, Molumby, Mowatt, Jimoh-Aloba, Price; Heggebo.

Coventry: Rushworth; Van Ewijk, Thomas, Latibeaudiere, Dasilva; Onyeka, Grimes, Sakamoto, Rudoni, Mason-Clark; Wright.

Vuoi vedere Wba–Coventry City in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Wba–Coventry City sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA