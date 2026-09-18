Werder Brema-Augsburg si gioca sabato 19 settembre alle ore 15:30 al Weserstadion, sfida valida per la quarta giornata di Bundesliga 2026/27. Il Werder Brema arriva all’appuntamento con 4 punti dopo tre partite, mentre l’Augsburg occupa le zone alte della classifica con 7 punti e un bilancio ancora positivo dopo l’avvio di campionato.VEDI WERDER BREMA-AUGSBURG IN DIRETTA STREAMING SU BET365

La squadra di Daniel Thioune ha raccolto una vittoria, un pareggio e una sconfitta nelle prime tre giornate, mentre l’Augsburg di Manuel Baum è ancora imbattuto con due vittorie e un pareggio. Il confronto arriva inoltre a pochi mesi dall’ultimo precedente al Weserstadion, quando l’Augsburg si impose per 3-1 nella sfida dello scorso maggio. Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Werder Brema-Augsburg.

Dove vedere Werder Brema-Augsburg in diretta TV e streaming

La partita

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Werder Brema-Augsburg: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Werder Brema-Augsburg

Competizione: Bundesliga, quarta giornata

Data: sabato 19 settembre 2026

Orario: 15:30

Stadio: Weserstadion, Brema

Diretta TV: Sky Sport Calcio, canale 202

Streaming: Sky Go

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Il momento del Werder Brema

Il

ha iniziato la Bundesliga con 4 punti in tre giornate. La formazione di Thioune ha debuttato con la pesante sconfitta per 4-1 sul campo del Friburgo, ma ha reagito immediatamente battendo 3-1 il Lipsia al Weserstadion. Nell’ultimo turno è arrivato invece il pareggio per 1-1 contro il Colonia, risultato che ha lasciato la squadra al decimo posto con una differenza reti di -1.

Il tecnico Daniel Thioune, alla guida del Werder dal febbraio 2026, può contare sul rendimento di Niclas Füllkrug, indicato come riferimento offensivo nelle probabili formazioni della vigilia. Tra le assenze segnalate figurano Agu, Ndiaye, Njinmah, Stage e Topp, mentre Lynen resta in dubbio.

Il momento dell'Augsburg

L’

si presenta al Weserstadion con 7 punti e una differenza reti di +6. La squadra di Manuel Baum ha iniziato il torneo superando 3-0 lo Schalke, quindi ha conquistato un netto successo per 4-1 sul campo dell’Eintracht Francoforte. Nell’ultimo turno è arrivato il 2-2 interno contro il Bayer Leverkusen, con il club bavarese ancora imbattuto dopo tre giornate.

Il momento offensivo è particolarmente positivo: l’Augsburg ha realizzato 9 gol in tre partite, subendone appena 3. Baum, confermato sulla panchina del club fino al 2028, dovrebbe affidarsi ancora a un sistema a tre difensori, con Michael Gregoritsch indicato come riferimento centrale.

Le probabili formazioni di Werder Brema-Augsburg

Il

dovrebbe schierarsi con una difesa a quattro e un centrocampo composto da Regeer e Reis. Alle spalle di Füllkrug,

sono indicati come i tre giocatori offensivi, con il capitano Marco Friedl al centro della linea difensiva.

L’Augsburg dovrebbe invece confermare il 3-4-3 visto nell’ultimo turno contro il Bayer Leverkusen, con Dahmen tra i pali e una linea difensiva composta da Banks, Matsima e Brackelmann. In mezzo spiccano Fabian Rieder e Massengo, mentre il tridente offensivo dovrebbe comprendere Ibrahimović, Fellhauer e Gregoritsch.

Werder Brema (4-2-3-1): Hein; Arthur, Pieper, Friedl, Deman; Regeer, Reis; Dinkçi, Chuki, Grüll; Füllkrug. Allenatore: Daniel Thioune.

Augsburg (3-4-3): Dahmen; Banks, Matsima, Brackelmann; Wolf, Massengo, Rieder, Behrens; Ibrahimović, Fellhauer, Gregoritsch. Allenatore: Manuel Baum.