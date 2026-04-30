Werder Brema-Augusta: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Bundesliga su Bet365
Brema, l'impressionante serpentone del corteo della promozione del Werder
Il Werder cerca il punto definitivo per blindare la salvezza davanti al proprio pubblico, mentre l'Augusta, ormai fuori dalla bagarre per la retrocessione, punta a consolidare una posizione tranquilla nella parte sinistra della classifica. Guarda ora Werder Brema-Augusta GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Qui Werder BremaIl Werder ha vissuto una stagione piuttosto altalenante, fatta di 8 vittorie, 8 pareggi e 15 sconfitte, con 36 gol segnati e 54 subiti. Numeri che spiegano bene il motivo per cui la squadra di Thioune è ancora a caccia dell’ultimo passo per chiudere definitivamente il discorso salvezza. Il margine sul terzultimo posto è di 6 punti e, a tre giornate dalla fine, basta ormai una vittoria per sentirsi al sicuro senza dover guardare gli altri risultati.
Qui AugustaL'Augusta, invece, ha costruito un campionato più solido e regolare, anche se con qualche rimpianto per ciò che poteva essere in chiave Europa. A tre turni dal termine, la squadra di Baum è a 6 punti dal settimo posto del Francoforte e guarda alla parte finale di stagione con l’obiettivo di chiudere tra le prime dieci. Un percorso positivo, sostenuto anche da una serie recente di risultati utili consecutivi che ha dato continuità al rendimento.
Werder Brema-Augusta, probabili formazioniWerder Brema (4-2-3-1): Backhaus; Sugawara, Pieper, Friedl, Deman; Stage, Lynen, Puertas; Grüll, Milosevic, Schmid
Augusta (3-4-2-1); Dahmen; Chaves, Gouweleeuw, Zesiger;Fellhauer, Massengo, Rieder, Giannoulis; Kade, Claude-Maurice; Gregoritsch
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