Il Werder cerca il punto definitivo per blindare la salvezza davanti al proprio pubblico, mentre l'Augusta, ormai fuori dalla bagarre per la retrocessione, punta a consolidare una posizione tranquilla nella parte sinistra della classifica. Guarda ora Werder Brema-Augusta GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

Werder Brema-Augusta: dove vedere la Bundesliga in Streaming e in Tv

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Werder Brema-Augusta, probabili formazioni

Ilha vissuto una stagione piuttosto altalenante, fatta di 8 vittorie, 8 pareggi e 15 sconfitte, con 36 gol segnati e 54 subiti. Numeri che spiegano bene il motivo per cui la squadra di Thioune è ancora a caccia dell’ultimo passo per chiudere definitivamente il discorso salvezza. Il margine sul terzultimo posto è di 6 punti e, a tre giornate dalla fine, basta ormai una vittoria per sentirsi al sicuro senza dover guardare gli altri risultati.L', invece, ha costruito un campionato più solido e regolare, anche se con qualche rimpianto per ciò che poteva essere in chiave Europa. A tre turni dal termine, la squadra di Baum è a 6 punti dal settimo posto del Francoforte e guarda alla parte finale di stagione con l’obiettivo di chiudere tra le prime dieci. Un percorso positivo, sostenuto anche da una serie recente di risultati utili consecutivi che ha dato continuità al rendimento.(4-2-3-1): Backhaus; Sugawara, Pieper, Friedl, Deman; Stage, Lynen, Puertas; Grüll, Milosevic, Schmid

Augusta (3-4-2-1); Dahmen; Chaves, Gouweleeuw, Zesiger;Fellhauer, Massengo, Rieder, Giannoulis; Kade, Claude-Maurice; Gregoritsch

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