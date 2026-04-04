Werder Brema-Lipsia: diretta live e streaming gratis

Werder Brema-Lipsia: sfida tra forma e ambizione. Scopri come vederla gratis su Bet365

Stefano Sorce 4 aprile - 03:40

Tra chi prova a costruirsi un finale di stagione più sereno e chi invece vuole blindare un posto europeo, la sfida tra Werder Brema e Lipsia assume un significato preciso già prima del calcio d’inizio del 4 aprile alle 14:30. Il divario in classifica è evidente, ma il momento racconta una partita meno scontata di quanto dicano le quote. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI WERDER BREMA-LIPSIA SU BET365.

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Il momento delle due squadre — Il Werder Brema arriva con un’inerzia positiva. Tre vittorie nelle ultime quattro gare hanno cambiato il volto della stagione, portando la squadra fuori dalla zona più pericolosa e restituendo fiducia a un gruppo che fino a poche settimane fa sembrava in difficoltà. Il successo contro il Wolfsburg ha confermato una crescita concreta, soprattutto sul piano della solidità e della gestione dei momenti. L’attacco ha ritrovato efficacia, mentre la squadra appare più compatta anche nelle fasi senza palla.

Il Lipsia, invece, si presenta con uno stato di forma altrettanto positivo, ma con ambizioni completamente diverse. Il netto 5-0 sull’Hoffenheim ha rilanciato le ambizioni europee e rafforzato la posizione in zona Champions. La squadra ha ritrovato brillantezza offensiva e qualità nelle giocate, con diversi elementi in crescita. Tuttavia, il livello della pressione è diverso: qui ogni punto pesa nella corsa alle posizioni che contano.

Probabili formazioni di Werder Brema-Lipsia — Il Werder Brema dovrebbe affidarsi a Backhaus tra i pali, con Sugawara, Friedl, Coulibaly e Deman a comporre la linea difensiva. In mezzo al campo Lynen e Puertas avranno il compito di gestire equilibrio e copertura, mentre sulla trequarti agiranno Grüll, Stage e Schmid alle spalle di Njinmah.

Il Lipsia risponde con Vandevoordt in porta, difesa a quattro con Baku, Orbán, Lukeba e Raum. A centrocampo Schlager, Seiwald e Baumgartner garantiranno qualità e inserimenti, mentre in attacco spazio al tridente formato da Diomande, Gruda e Romulo.

Werder Brema (4-2-3-1): Backhaus; Sugawara, Friedl, Coulibaly, Deman; Lynen, Puertas; Grüll, Stage, Schmid; Njinmah

RB Lipsia (4-3-3): Vandevoordt; Baku, Orbán, Lukeba, Raum; Schlager, Seiwald, Baumgartner; Diomande, Gruda, Romulo