L'erba di Wimbledon mette di fronte due interpreti ideali di questa superficie. Venerdì 3 luglio alle ore 15:30 Hubert Hurkacz e Tommy Paul si contenderanno un posto negli ottavi di finale, in una sfida che promette servizi potenti, scambi ad alta intensità e un equilibrio che potrebbe protrarsi fino ai set decisivi.

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Dove vedere Hurkacz-Paul in diretta TV e streaming ufficiale

Davidovich Fokina-Fucsovics, valida per il terzo turno di Wimbledon 2026, si giocherà venerdì 3 luglio alle ore 12:30 italiane. L'incontro sarà trasmesso in diretta sui canali Sky Sport e in streaming attraverso Sky Go e NOW.

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Il momento di Hubert Hurkacz

Hurkacz sta ritrovando il suo miglior tennis proprio nel torneo che negli ultimi anni gli ha regalato alcune delle soddisfazioni più importanti della carriera. Il polacco ha aperto il proprio cammino eliminando Casper Ruud senza concedere alcun set, confermandosi poi anche contro Sebastian Ofner grazie a una prestazione molto solida al servizio.

L'ex numero sei del mondo continua a fare della battuta il suo principale punto di forza. Quando la prima entra con continuità, diventa estremamente difficile trovare il modo di strappargli il servizio, soprattutto su una superficie veloce come quella londinese.

LONDRA, INGHILTERRA - 29 GIUGNO: Tommy Paul degli Stati Uniti esegue un dritto contro Alexandre Muller della Francia durante l'incontro del primo turno del singolare maschile di Wimbledon 2026, il 29 giugno 2026, presso l'All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra, Inghilterra. (Foto di Jan Kruger/Getty Images)

Il momento di Tommy Paul

Anche Tommy Paul ha impressionato nei primi due turni. Lo statunitense ha liquidato Alexandre Muller con grande autorità e successivamente ha superato Soonwoo Kwon in tre set, mostrando un tennis aggressivo ma allo stesso tempo molto ordinato.

Paul abbina un'ottima risposta a una notevole rapidità negli spostamenti, qualità che gli permettono di adattarsi perfettamente all'erba. La continuità espressa nelle ultime settimane conferma la crescita dell'americano anche nei tornei del Grande Slam.

I precedenti

Hurkacz e Paul si sono affrontati sei volte nel circuito ATP e il bilancio è perfettamente in equilibrio, con tre vittorie per parte. Gli ultimi due confronti, entrambi disputati sulla terra battuta di Roma, hanno premiato lo statunitense. Sarà invece il primo incrocio tra i due sull'erba di Wimbledon.

Cosa aspettarci dalla partita tra Hurkacz-Paul

Le caratteristiche dei due giocatori lasciano immaginare una sfida molto combattuta.cercherà di sfruttare il servizio e le rapide chiusure a rete per accorciare gli scambi, mentreproverà a rispondere con aggressività e a muovere il polacco da fondo campo. L'equilibrio dei precedenti e l'ottimo stato di forma di entrambi fanno pensare a un match destinato a decidersi nei dettagli.

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