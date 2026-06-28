Non perdere Mochizuki-Basing: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live
Nel primo turno di Wimbledon 2026 riflettori puntati sulla sfida tra Shintaro Mochizuki e Max Basing, due tennisti provenienti dalle qualificazioni che si contenderanno un posto al secondo turno dello Slam londinese. Il giapponese parte con maggiore esperienza a questi livelli, mentre il britannico proverà a sfruttare l'entusiasmo del pubblico di casa per continuare a stupire dopo l'ottimo percorso nelle qualificazioni.
In questo articolo troverete tutte le informazioni utili per seguire la partita in diretta TV e streaming, con i dettagli sui canali di trasmissione e sulle piattaforme disponibili. Inoltre, analizzeremo il momento di forma dei due protagonisti, i precedenti e cosa aspettarsi da una sfida che si preannuncia molto equilibrata.
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Dove vedere Mochizuki-Basing in diretta TV e streaming ufficiale
Il match sarà trasmesso in diretta da Sky, emittente che detiene i diritti televisivi di Wimbledon in Italia. La partita sarà disponibile anche in streaming attraverso le piattaforme ufficiali dell'emittente, permettendo agli appassionati di seguirla da smartphone, tablet, PC, smart TV e dispositivi compatibili.
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Il momento di forma dei due tennisti
Shintaro Mochizuki arriva al tabellone principale dopo aver superato con autorità le qualificazioni. Il giapponese conosce bene i prati dell'All England Club, dove in passato ha conquistato il titolo junior, dimostrando di possedere qualità importanti su questa superficie. La stagione finora non gli ha regalato grandi soddisfazioni, ma Wimbledon rappresenta l'occasione ideale per rilanciarsi e provare a cambiare marcia.
Dall'altra parte ci sarà Max Basing, una delle sorprese di questa edizione del torneo. Il britannico ha conquistato il pass per il tabellone principale grazie a un eccellente percorso nelle qualificazioni e si prepara a vivere l'esordio assoluto nel main draw di un torneo ATP. Il sostegno del pubblico di casa potrebbe rappresentare un'arma in più in una partita che, almeno sulla carta, si preannuncia molto equilibrata.
I precedenti
Shintaro Mochizuki e Max Basing non si sono mai affrontati in carriera. L'assenza di precedenti ufficiali rende ancora più difficile prevedere l'andamento dell'incontro, che sarà il primo confronto assoluto tra i due.
Entrambi dovranno quindi studiare rapidamente il gioco dell'avversario e adattarsi alle dinamiche della partita fin dai primi scambi.
Il tabellone di Wimbledon
Per entrambi i giocatori questo primo turno rappresenta un'opportunità importante. Mochizuki vuole sfruttare la propria esperienza sull'erba e il buon ricordo del successo ottenuto da junior per provare a costruire un percorso interessante nel torneo.
Basing, invece, punta a vivere fino in fondo il sogno del debutto nel tabellone principale di Wimbledon, cercando di sfruttare l'entusiasmo accumulato durante le qualificazioni e il calore del pubblico britannico.
Cosa aspettarsi dalla partita
L'incontro promette grande equilibrio. Mochizuki parte leggermente favorito grazie alla maggiore esperienza internazionale e alla conoscenza della superficie, ma dovrà fare attenzione a un avversario che arriva con fiducia e senza particolari pressioni.
Basing proverà a giocare un tennis aggressivo, spinto dall'entusiasmo del debutto e dal sostegno del pubblico londinese, mentre il giapponese cercherà di sfruttare la propria solidità e il bagaglio tecnico maturato negli anni.
La differenza di ranking potrebbe non raccontare fino in fondo i reali valori in campo. Entrambi hanno dimostrato un buon livello nelle qualificazioni e tutto lascia pensare a una sfida combattuta, nella quale anche i dettagli potrebbero risultare decisivi.
Wimbledon sarà disponibile su Sky e in streaming ufficiale sulla stessa piattaforma. Per seguire altri eventi sportivi live del tennis e delle principali competizioni internazionali è possibile consultare i palinsesti degli operatori autorizzati indicati nell'articolo. Il contenuto ha finalità informativa. L'accesso ai servizi degli operatori autorizzati è regolato dai rispettivi termini e condizioni.PER CONSULTARE LE QUOTE AGGIORNATE DELLE PRINCIPALI COMPETIZIONI TENNISTICHE NAZIONALI E INTERNAZIONALI, È POSSIBILE VISITARE BET365 IL PALINSESTO DEGLI EVENTI SPORTIVI DISPONIBILI IN GIORNATA E IL CALENDARIO DELLE PRINCIPALI COMPETIZIONI SONO CONSULTABILI SU GOLDBET PER RESTARE AGGIORNATI SUI PRINCIPALI APPUNTAMENTI DEL TENNIS INTERNAZIONALE È POSSIBILE VISITARE LOTTOMATICA GLI APPASSIONATI CHE DESIDERANO CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI SPORTIVI LIVE POSSONO FARE RIFERIMENTO A SISAL PER SEGUIRE IL PALINSESTO DEDICATO AL TENNIS E AGLI ALTRI GRANDI EVENTI SPORTIVI DELLA STAGIONE È POSSIBILE CONSULTARE VINCITÙ
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