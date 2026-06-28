Nel primo turno di Wimbledon 2026 riflettori puntati sulla sfida tra Shintaro Mochizuki e Max Basing, due tennisti provenienti dalle qualificazioni che si contenderanno un posto al secondo turno dello Slam londinese. Il giapponese parte con maggiore esperienza a questi livelli, mentre il britannico proverà a sfruttare l'entusiasmo del pubblico di casa per continuare a stupire dopo l'ottimo percorso nelle qualificazioni.

In questo articolo troverete tutte le informazioni utili per seguire la partita in diretta TV e streaming, con i dettagli sui canali di trasmissione e sulle piattaforme disponibili. Inoltre, analizzeremo il momento di forma dei due protagonisti, i precedenti e cosa aspettarsi da una sfida che si preannuncia molto equilibrata.

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Dove vedere Mochizuki-Basing in diretta TV e streaming ufficiale

Il match sarà trasmesso in diretta da Sky, emittente che detiene i diritti televisivi di Wimbledon in Italia. La partita sarà disponibile anche in streaming attraverso le piattaforme ufficiali dell'emittente, permettendo agli appassionati di seguirla da smartphone, tablet, PC, smart TV e dispositivi compatibili.

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