Nel primo turno di Wimbledon 2026, Alexandre Muller e Tommy Paul si affrontano in una sfida che vede l'americano partire con i favori del pronostico. Paul arriva a Londra in un eccellente momento di forma e punta a confermare il proprio status di uno dei migliori interpreti dell'erba, mentre il francese sarà chiamato a una vera impresa contro un avversario che dispone di caratteristiche particolarmente efficaci su questa superficie.

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Dove vedere Muller-Paul in diretta TV e streaming ufficiale

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Il momento di forma dei due tennisti

Tommy Paul arriva a Wimbledon in uno dei momenti migliori della sua stagione. L'americano occupa una posizione stabile tra i primi 25 del ranking ATP e ha dimostrato di poter esprimere un tennis particolarmente efficace sull'erba. La sua velocità negli spostamenti, la solidità del rovescio e la capacità di prendere rapidamente la rete gli consentono di adattarsi perfettamente alle caratteristiche dell'All England Club, motivo per cui parte con grandi ambizioni.

Alexandre Muller, invece, affronta questo primo turno con la consapevolezza di dover alzare notevolmente il proprio livello. Il francese ha sempre ottenuto i risultati migliori sulla terra battuta, una superficie più lenta che valorizza maggiormente il suo gioco. L'erba rappresenta quindi una sfida importante, soprattutto contro un avversario così completo e in fiducia. Per restare in partita dovrà cercare di limitare gli errori e sfruttare ogni occasione che gli verrà concessa.

I precedenti

Alexandre Muller e Tommy Paul si sono affrontati una sola volta in carriera, con la vittoria dell'americano.

Si tratta tuttavia di un precedente che non può essere considerato determinante per analizzare questa sfida, considerando il tempo trascorso e la diversa condizione con cui entrambi arrivano a Wimbledon 2026.

Il tabellone di Wimbledon

Siamo soltanto all'inizio dello Slam più prestigioso della stagione e superare il primo turno rappresenta un passaggio fondamentale per costruire un percorso importante. Tommy Paul punta ad arrivare nelle fasi avanzate del torneo e dovrà evitare distrazioni fin dall'esordio, mentre Muller proverà a sfruttare la mancanza di pressione per giocare con maggiore libertà e cercare la sorpresa.

Cosa aspettarsi dalla partita

L'incontro sembra indirizzato verso Tommy Paul, che arriva con maggiore continuità di rendimento, un livello tecnico superiore e caratteristiche perfette per il tennis sull'erba. L'americano proverà a comandare gli scambi fin dai primi game, sfruttando il servizio e la rapidità negli spostamenti per mettere immediatamente sotto pressione il francese.

Muller, dal canto suo, dovrà cercare di allungare gli scambi e approfittare di eventuali cali di concentrazione dell'avversario. Il divario tecnico appare comunque significativo e Paul sembra avere tutte le carte in regola per iniziare nel migliore dei modi il proprio cammino a Wimbledon.

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