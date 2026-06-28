Nel primo turno di Wimbledon 2026, Emilio Nava e Ignacio Buse si affrontano in una sfida che mette di fronte due giovani tennisti desiderosi di mettersi in mostra sul palcoscenico più prestigioso del tennis mondiale. L'americano sembra partire con un leggero vantaggio grazie alle sue caratteristiche tecniche, mentre il peruviano proverà a sorprendere facendo leva sulla determinazione e sulla voglia di conquistare un posto al secondo turno.

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Dove vedere Nava-Buse in diretta TV e streaming ufficiale

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