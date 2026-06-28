Lunedì 29 giugno, nel primo turno di Wimbledon 2026, Casper Ruud e Hubert Hurkacz si affrontano in una delle sfide più interessanti del tabellone inaugurale. Il norvegese, reduce da un'ottima stagione sulla terra battuta, è chiamato a superare le difficoltà che storicamente incontra sull'erba, mentre il polacco proverà a sfruttare il suo potente servizio, da sempre una delle armi più efficaci sui campi dell'All England Club.

In questo articolo troverete tutte le informazioni utili per vedere la partita in diretta TV e streaming, con i dettagli sui canali di trasmissione, le piattaforme disponibili e le migliori soluzioni per seguire il risultato in tempo reale. Inoltre, nella tabella riportata di seguito, scoprirete come accedere gratuitamente a numerosi eventi sportivi in streaming tramite gli appositi link dedicati.

Tutti gli eventi sportivi in streaming Stato Accesso Bet365 Palinsesto live disponibile Consulta Bet365 Goldbet Palinsesto live disponibile Consulta Goldbet Lottomatica Palinsesto live disponibile Consulta Lottomatica Sisal Palinsesto live disponibile Consulta Sisal Vincitu Palinsesto live disponibile Consulta Vincitu

Gli operatori autorizzati indicati propongono nei propri palinsesti eventi sportivi live nazionali e internazionali. L'accesso ai servizi è regolato dai termini e dalle condizioni del singolo operatore.

Dove vedere Ruud-Hurkacz in diretta TV e streaming ufficiale

Sky è il punto di riferimento principale per seguire le gare di questo Wimbledon. Le partite saranno visibili tramite app e sito ufficiale della piattaforma, consentendo agli utenti di guardare il match da smartphone, tablet, PC, smart TV e altri dispositivi supportati.

Dove vedere Wimbledon Disponibilità Accesso Diretta TV Disponibile Guarda su Sky Streaming ufficiale Disponibile Guarda su Sky Diretta testuale Disponibile Segui aggiornamenti live

Il momento di forma dei due tennisti

Casper Ruud arriva a Wimbledon dopo aver ritrovato un ottimo livello nella parte finale della stagione sulla terra battuta. Il norvegese ha raggiunto la finale degli Internazionali d'Italia, cedendo soltanto a Jannik Sinner, e al Roland Garros è arrivato fino agli ottavi di finale dopo una combattutissima vittoria in cinque set contro Tommy Paul, prima di arrendersi a Joao Fonseca. L'erba, però, resta la superficie meno favorevole al suo tennis: dal debutto nel 2019 non è mai riuscito a superare il secondo turno dello Slam londinese.

Hubert Hurkacz, invece, possiede caratteristiche che si sposano perfettamente con i prati inglesi. Il polacco è stato semifinalista a Wimbledon nel 2021 e può contare su uno dei servizi più efficaci del circuito. La preparazione sull'erba non è stata impeccabile, con l'eliminazione all'esordio al Libema Open contro Marton Fucsovics e il secondo turno raggiunto ad Halle dopo la vittoria su Andrey Rublev, prima della sconfitta contro Daniel Altmaier. Nonostante ciò, resta un avversario estremamente pericoloso su questa superficie.

I precedenti

Casper Ruud e Hubert Hurkacz si conoscono bene e hanno già dato vita a sfide molto combattute nel circuito ATP. Anche questo confronto si preannuncia equilibrato, soprattutto considerando le caratteristiche opposte dei due tennisti.

L'erba potrebbe rappresentare un fattore determinante, favorendo maggiormente il gioco offensivo e il potente servizio del polacco.

Il tabellone di Wimbledon

Siamo soltanto all'inizio del torneo più prestigioso della stagione, ma questa sfida rappresenta già un test importante per entrambi. Ruud vuole sfatare il tabù Wimbledon e migliorare i risultati ottenuti negli anni precedenti, mentre Hurkacz punta a tornare protagonista nello Slam che gli ha regalato una delle migliori soddisfazioni della carriera con la semifinale conquistata nel 2021.

Cosa aspettarsi dalla partita

L'incontro si preannuncia molto interessante dal punto di vista tattico. Ruud proverà ad allungare gli scambi e a imporre il proprio ritmo da fondo campo, mentre Hurkacz cercherà di sfruttare il servizio e le rapide discese a rete per accorciare i punti.

La superficie sembra favorire il polacco, che sull'erba ha già dimostrato in passato di poter competere ai massimi livelli. Il norvegese arriva però con una buona condizione fisica e mentale e proverà a sfatare una tradizione negativa a Wimbledon. Ci sono quindi tutti gli ingredienti per assistere a una partita combattuta e di alto livello.

Wimbledon sarà disponibile su Sky e in streaming ufficiale sulla stessa piattaforma. Per seguire altri eventi sportivi live del tennis e delle principali competizioni internazionali, è possibile consultare i palinsesti degli operatori autorizzati indicati nell'articolo. Il contenuto ha finalità informativa. L'accesso ai servizi degli operatori autorizzati è regolato dai rispettivi termini e condizioni.

PER CONSULTARE LE QUOTE AGGIORNATE DELLE PRINCIPALI COMPETIZIONI TENNISTICHE NAZIONALI E INTERNAZIONALI, È POSSIBILE VISITARE BET365

IL PALINSESTO DEGLI EVENTI SPORTIVI DISPONIBILI IN GIORNATA E IL CALENDARIO DELLE PRINCIPALI COMPETIZIONI SONO CONSULTABILI SU GOLDBET

PER RESTARE AGGIORNATI SUI PRINCIPALI APPUNTAMENTI DEL TENNIS INTERNAZIONALE È POSSIBILE VISITARE LOTTOMATICA

GLI APPASSIONATI CHE DESIDERANO CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI SPORTIVI LIVE POSSONO FARE RIFERIMENTO A SISAL

PER SEGUIRE IL PALINSESTO DEDICATO AL TENNIS E AGLI ALTRI GRANDI EVENTI SPORTIVI DELLA STAGIONE È POSSIBILE CONSULTARE VINCITÙ