Non perdere Van Assche-Fucsovics: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live
Lunedì 29 giugno, nel primo turno di Wimbledon 2026, Luca Van Assche e Marton Fucsovics si affrontano in una sfida che promette grande equilibrio. Il francese e l'ungherese arrivano all'appuntamento con valori molto simili sia dal punto di vista del ranking sia per quanto riguarda il rendimento mostrato nelle ultime settimane, rendendo difficile individuare un favorito netto alla vigilia.
In questo articolo troverete tutte le informazioni utili per vedere la partita in diretta TV e streaming, con i dettagli sui canali di trasmissione, le piattaforme disponibili e le migliori soluzioni per seguire il risultato in tempo reale. Inoltre, nella tabella riportata di seguito, scoprirete come accedere gratuitamente a numerosi eventi sportivi in streaming tramite gli appositi link dedicati.
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Dove vedere Van Assche-Fucsovics in diretta TV e streaming ufficiale
Sky è il punto di riferimento principale per seguire le gare di questo Wimbledon. Le partite saranno visibili tramite app e sito ufficiale della piattaforma, consentendo agli utenti di guardare il match da smartphone, tablet, PC, smart TV e altri dispositivi supportati.
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Il momento di forma dei due tennisti
Luca Van Assche continua il proprio percorso di crescita nel circuito ATP e arriva a Wimbledon con l'obiettivo di ottenere un risultato importante. Il francese ha dimostrato buone qualità soprattutto negli scambi da fondo campo, ma sull'erba dovrà adattarsi rapidamente a un ritmo di gioco più veloce rispetto alle superfici che predilige.
Marton Fucsovics può invece contare su una maggiore esperienza nei grandi tornei e conosce bene le insidie dei campi londinesi. L'ungherese ha spesso dimostrato di sapersi adattare a qualsiasi superficie e proverà a sfruttare il proprio bagaglio tecnico e tattico per indirizzare il match dalla sua parte. Anche le statistiche relative ai game disputati sull'erba suggeriscono una sfida destinata a essere molto combattuta.
I precedenti
Non ci sono precedenti ufficiali tra Luca Van Assche e Marton Fucsovics. Quello di Wimbledon sarà il primo confronto della loro carriera.
L'assenza di uno storico rende ancora più interessante l'incontro, poiché entrambi dovranno trovare rapidamente le giuste contromisure tattiche nel corso della partita.
Il tabellone di Wimbledon
Superare il primo turno rappresenta un passaggio fondamentale per entrambi i giocatori. Wimbledon è il torneo più prestigioso della stagione e iniziare con una vittoria permetterebbe di acquisire fiducia in vista dei successivi appuntamenti del tabellone.
Per Van Assche sarebbe un'ulteriore conferma della propria crescita, mentre Fucsovics punta a sfruttare la propria esperienza per costruire un percorso importante sull'erba londinese.
Cosa aspettarsi dalla partita
L'incontro si preannuncia molto equilibrato. Van Assche proverà a fare leva sulla propria intensità da fondo campo, mentre Fucsovics cercherà di sfruttare l'esperienza maturata negli Slam e la maggiore confidenza con le sfide di alto livello.
La gestione dei turni di servizio e dei punti più delicati potrebbe risultare decisiva. Anche la statistica relativa ai game complessivi disputati sull'erba lascia immaginare una partita lunga e combattuta, nella quale saranno probabilmente i dettagli a fare la differenza tra i due contendenti.
Wimbledon sarà disponibile su Sky e in streaming ufficiale sulla stessa piattaforma. Per seguire altri eventi sportivi live del tennis e delle principali competizioni internazionali, è possibile consultare i palinsesti degli operatori autorizzati indicati nell'articolo. Il contenuto ha finalità informativa. L'accesso ai servizi degli operatori autorizzati è regolato dai rispettivi termini e condizioni.PER CONSULTARE LE QUOTE AGGIORNATE DELLE PRINCIPALI COMPETIZIONI TENNISTICHE NAZIONALI E INTERNAZIONALI, È POSSIBILE VISITARE BET365 IL PALINSESTO DEGLI EVENTI SPORTIVI DISPONIBILI IN GIORNATA E IL CALENDARIO DELLE PRINCIPALI COMPETIZIONI SONO CONSULTABILI SU GOLDBET PER RESTARE AGGIORNATI SUI PRINCIPALI APPUNTAMENTI DEL TENNIS INTERNAZIONALE È POSSIBILE VISITARE LOTTOMATICA GLI APPASSIONATI CHE DESIDERANO CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI SPORTIVI LIVE POSSONO FARE RIFERIMENTO A SISAL PER SEGUIRE IL PALINSESTO DEDICATO AL TENNIS E AGLI ALTRI GRANDI EVENTI SPORTIVI DELLA STAGIONE È POSSIBILE CONSULTARE VINCITÙ
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