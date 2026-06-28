Lunedì 29 giugno, nel primo turno di Wimbledon 2026, Luca Van Assche e Marton Fucsovics si affrontano in una sfida che promette grande equilibrio. Il francese e l'ungherese arrivano all'appuntamento con valori molto simili sia dal punto di vista del ranking sia per quanto riguarda il rendimento mostrato nelle ultime settimane, rendendo difficile individuare un favorito netto alla vigilia.

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Dove vedere Van Assche-Fucsovics in diretta TV e streaming ufficiale

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