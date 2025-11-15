Wizards-Nets live: streaming gratis e diretta TV del match di NBA

Segui Wizards-Nets in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 15 novembre 2025 (modifica il 16 novembre 2025 | 00:00)

Domenica 16 novembre a mezzanotte match delicato per il morale di Washington Wizards e Brooklyn Nets visto che entrambe le formazioni hanno vinto un solo incontro da inizio di questa stagione NBA. Siamo molto curiosi di vedere cosa accadrà sul parquet della Capital One Arena.

Guarda Wizards-Nets

Wizards-Nets sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta la regular season NBA. Wizards-Nets sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport e in diretta streaming su NBA game pass, ma per entrambe le piattaforme serve pagare un abbonamento.

Wizards-Nets sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport e in diretta streaming su NBA game pass, ma per entrambe le piattaforme serve pagare un abbonamento.

Preview Washington Wizards-Brooklyn Nets — Wizards e Nets hanno iniziato l'annata 2025/2026 di NBA praticamente con lo stesso passo. Stiamo parlando rispettivamente dell'ultima e della terzultima della eastern conference. I padroni di casa hanno un trend di 1 vittoria e 11 sconfitte (ultima delle quali 112-135 in casa dei Rockets) mentre gli ospiti sono 1-10 ma andranno nella capitale in back to back vista l'imminente trasferta di Orlando.

Nell'anno solare 2025 le due formazioni si sono affrontate 4 volte con un bilancio di 3 successi a 1 a favore di Washington.

I probabili quintetti di partenza di Wizards-Nets — Washington sceglie Johnson playmaker, McCollum guardia, Middleton e George ali con Sarr centro. Brooklyn risponde con Demin play, Mann guardia, Porter e Clowney ali e Claxton numero 5.

WASHINGTON WIZARDS - Johnson, McCollum, Middleton, George, Sarr. All. Keefe

BROOKLYN NETS - Demin, Mann, Porter, Clowney, Claxton. All. Fernandez

Non perdere l'occasione di seguire Wizards-Nets in diretta streaming.