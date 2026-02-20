Wizards-Pacers: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Wizards-Pacers in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 20 febbraio 2026 (modifica il 20 febbraio 2026 | 01:02)

Al Capital One Arena va in scena il secondo capitolo consecutivo della sfida tra Washington Wizards e Indiana Pacers. Due partite in due giorni, 20 e 21 febbraio 2026, con quella del 21 che rappresenta un classico back-to-back destinato a pesare su ritmo, rotazioni e gestione delle energie.

Il momento delle due squadre — Washington si presenta con un record di 14-39 in NBA, Indiana risponde con un 15-40: numeri simili, che raccontano di due squadre immerse in una fase di ricostruzione, ma con filosofie offensive differenti.

I dati stagionali parlano di un equilibrio solo apparente. I Wizards viaggiano a 112.2 punti segnati di media, ma ne concedono ben 123.1, con 25.2 assist e il 45.7% dal campo. I Pacers rispondono con 111.1 punti realizzati, 118.6 subiti, 26.1 assist e il 44.9% al tiro.

La chiave, però, è tutta nella metà campo difensiva: entrambe soffrono, ma Washington è tra le squadre che concedono di più in assoluto. In un contesto di partite ravvicinate, come questo back-to-back, a fare la differenza potrebbero essere soprattutto la lucidità mentale e la profondità della panchina. Chi saprà reggere meglio la fatica avrà un vantaggio concreto in una sfida che, numeri alla mano, promette ritmo alto e difese sotto pressione.