La sfida NBA tra Wizards e Pistons si gioca alle ore 00:00 tra giovedì 19 marzo e venerdì 20 marzo. I Wizards proveranno a sfruttare il fattore campo per interrompere una stagione complicata e ritrovare fiducia davanti al proprio pubblico, mentre i Pistons arrivano con l’obiettivo di continuare a spingere il proprio ritmo e conquistare un’altra vittoria utile per rafforzare il cammino nella Eastern Conference.