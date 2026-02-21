Wolfsburg–Augsburg si gioca sabato 21 febbraio 2026 alle 15:30 per la 23ª giornata di Bundesliga. Scopri probabili formazioni, momento delle squadre e dove vedere la partita in streaming

Stefano Sorce 21 febbraio - 02:56

La sfida tra Wolfsburg-Augsburg, valida per la 23ª giornata di Bundesliga, si gioca sabato 21 febbraio 2026 alle ore 15:30 alla Volkswagen Arena. È uno scontro diretto importante nella zona medio-bassa della classifica, con entrambe le squadre impegnate nella corsa alla salvezza e alla stabilità definitiva.

Dove vedere Wolfsburg-Augsburg in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live.

Il momento del Wolfsburg — Il Wolfsburg attraversa una fase complicata e la classifica lo dimostra. I biancoverdi occupano il quindicesimo posto e arrivano da un pareggio per 2-2 contro il Lipsia, risultato che ha interrotto una serie negativa ma che non basta ancora a garantire tranquillità. La vittoria manca da cinque partite e la squadra ha bisogno di tornare al successo per allontanarsi dalla zona retrocessione. In attacco molto passa dai piedi di Amoura, autore di otto gol stagionali e tra i pochi a garantire continuità offensiva in una squadra che concede troppo, con oltre due gol subiti di media a partita.

Il momento dell’Augsburg — L’Augsburg arriva invece con maggiore fiducia e una classifica più serena. Undicesimo con 25 punti, ha vinto tre delle ultime quattro partite, compreso il recente successo per 1-0 contro l’Heidenheim. La squadra ha trovato equilibrio e maggiore concretezza, soprattutto grazie alle prestazioni di Claude-Maurice, tornato decisivo con gol e assist nelle ultime settimane. Il rendimento recente ha permesso all’Augsburg di allontanarsi dalla zona calda, ma questa trasferta rappresenta un test importante per confermare i progressi.

Probabili formazioni di Wolfsburg-Augsburg — Il Wolfsburg dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1 offensivo, affidandosi alla velocità e alla qualità dei trequartisti alle spalle di Amoura.

L’Augsburg risponde con un 3-4-2-1 compatto, puntando sull’organizzazione difensiva e sulle ripartenze rapide.

Wolfsburg (4-2-3-1): Grabara; Kumbedi, Vavro, Jenz, Belocian; Eriksen, Arnold; Daghim, Majer, Shiogai; Amoura.

Augsburg (3-4-2-1): Dahmen; Banks, Schlotterbeck, Zesiger; Fellhauer, Jakić, Massengo, Giannoulis; Komur, Claude-Maurice; Gregoritsch.

