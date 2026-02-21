Wrexham-Ipswich: Diretta live e probabili formazioni

Wrexham–Ipswich Town si gioca il 21 febbraio 2026 alle ore 16:00.

Stefano Sorce 21 febbraio - 03:28

Il Racecourse Ground sarà teatro di una sfida affascinante tra Wrexham-Ipswich Town FC, in programma sabato 21 febbraio 2026 alle ore 16:00 per la Championship. Le due squadre si ritrovano a pochi giorni dal confronto in FA Cup, vinto dal Wrexham, e la posta in palio questa volta pesa ancora di più in ottica playoff e promozione.

Il momento del Wrexham — Il Wrexham occupa la 7ª posizione ed è pienamente in corsa per un posto nei playoff. La squadra gallese ha dimostrato grande solidità durante la stagione, con un buon equilibrio tra fase offensiva e difensiva. Il successo recente proprio contro l’Ipswich in FA Cup ha dato ulteriore fiducia, confermando la competitività della squadra nei grandi appuntamenti. Tuttavia, il rendimento casalingo non è stato impeccabile nelle ultime settimane, con una sola vittoria nelle ultime tre partite davanti al proprio pubblico. Giocatori come Windass e Smith rappresentano i principali riferimenti offensivi, mentre il centrocampo garantisce intensità e copertura.

Il momento dell’Ipswich Town — L’Ipswich si presenta a questa sfida con ambizioni ancora più alte. I Tractor Boys occupano il 4° posto e sono pienamente in corsa per la promozione diretta, grazie a un attacco tra i più prolifici del campionato. La squadra ha vinto quattro delle ultime sette partite di Championship e ha mostrato grande qualità soprattutto nelle transizioni offensive. Il dato significativo riguarda proprio la capacità realizzativa, con oltre 50 gol segnati in stagione. Nonostante la recente eliminazione in FA Cup contro il Wrexham, l’Ipswich resta una delle squadre più temibili della categoria, soprattutto quando riesce a passare in vantaggio.

Probabili formazioni di Wrexham-Ipswich — Il Wrexham dovrebbe affidarsi a una struttura compatta con due riferimenti offensivi pronti a sfruttare gli spazi.

L’Ipswich dovrebbe rispondere con un sistema offensivo equilibrato, basato su velocità e qualità tra le linee.

Wrexham (3-4-1-2): Okonkwo; Cleworth, Hyam, Doyle; Kabore, Sheaf, Rathbone, Thomason; Windass, O’Brien; Smith.

Ipswich Town (4-2-3-1): Walton; Furlong, O’Shea, Kipre, Davis; Matusiwa, Taylor; McAteer, Mehmeti, Clarke; Azon.

