Terminato il Roland Garros, è tempo di WTA. Cambia prospettiva, cambia circuito, cambia superficie. Il palcoscenico stavolta sarà l'erba di S-Hertogenbosch, e tra le sfide più entusiasmanti c'è quella tra Alexandrova e Udvardy che si terrà domani, 8 giugno, alle 10:00 di mattina. Per scoprire come non perdere neanche uno scambio del match, continua a leggere l'articolo e segui la partita in diretta tv e streaming live.

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Focus sui giocatori

Il tabellone del WTA di Londra

Sull'erba le due tenniste riescono a esprimere al meglio il loro tennis.ha giocato le sue ultime partite del 2025 s questa superficie vincendo tre partite, tra le altre, contro Sonmez, Lamens e Hon. Ancheha raccolto ottimi risultati: nell'ultimo Wimbledon si è arresa soltanto a Martic in 3 set, battendo però Aiava e Saville. Su questa superficie le due tenniste non si sono mai affrontate, così come su nessun altro. Pertanto, non possiamo parlare di una favorita sulla base dei testa a testa precedenti.Dunque, su due esperte di questa superficie, ci aspetta una partita da non perdere. Chi riuscirà ad avere la meglio nella sfida dell'8 giugno continuerà il suo cammino nel WTA e avanzerà negli ottavi di finale, in cui affronterà la vincente tra

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