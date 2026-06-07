Nel WTA singolare si sfidano la tennista canadese Bianca Andreescu e la belga Mertens: la partita si terrà su erba lunedì 8 giugno alle 10:00 di mattina. Per scoprire come seguire la partita senza perdere nemmeno uno scambio, continua a leggere l'articolo e vedi la diretta tv o lo streaming live dell'evento.

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Focus sui giocatori

Il tabellone del WTA di Londra

Entrambe le tenniste non trovano su questa superficie la loro zona di confort. Infatti, il loro tennis riescono a esprimerlo in maniera più impattante e prolifica su altre superfici: dando uno sguardo ai risultati, su erba Andreescu ha vinto due delle ultime cinque partite, tra cui la sfida contro la Sun in Olanda e contro la brasilianaa Wimbledon, prima di fermarsi contro la connazionale Branstine in tre set. Lainvece ha vinto tre delle ultime cinque gare disputate, comportandosi molto bene nell'ultimo, dove si è arresa soltanto contro la Sabalenka dopo quattro turni. Su erba non c'è alcun precedente, dato che le due tenniste protagoniste del match di domani si sono sfidate soltanto su cemento, due volte, ma entrambe nel 2019. La prima volta negli States e la seconda in Cina, ma ha vinto in entrambi i casi, molto preparata su quella superficie. La favorita per domani, però, è la belga Mertens.Dunque il match si presenta come uno dei più avvincenti del primo turno del WTA. Chi vincerà, affronterà negli ottavi di finale la vincente del confronto tra

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