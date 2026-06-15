Il torneo WTA di Berlino entra nel vivo e lunedì 15 giugno alle ore 15:30 andrà in scena la sfida tra Diana Shnaider e Nikola Bartunkova, valida per il primo turno della prestigiosa competizione sull'erba tedesca. La sfida mette di fronte due tenniste dell'Est Europa con caratteristiche diverse ma accomunate dalla volontà di trovare continuità in una fase cruciale dell'anno. Per scoprire come seguire la partita senza perdere nemmeno uno scambio, continua a leggere l'articolo.

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Focus sulle giocatrici

Diana Shnaider arriva a Berlino con grande fiducia dopo aver disputato un Roland Garros di altissimo livello. La tennista russa ha infatti raggiunto la sua prima finale Slam, firmando un percorso di assoluto prestigio nel quale ha eliminato avversarie di primo piano come Madison Keys e Aryna Sabalenka. Nonostante la sconfitta nell'atto conclusivo contro Maja Chwalinska, il torneo parigino ha rappresentato una svolta nella sua stagione, che fino a quel momento era stata caratterizzata da risultati altalenanti e da eliminazioni premature contro avversarie di alto livello.

Percorso più discontinuo invece per Nikola Bartunkova. La giovane ceca ha comunque mostrato sprazzi di ottimo tennis nel corso del 2026, raggiungendo una finale nel circuito WTA 125 e consolidando la propria presenza tra le prime cento giocatrici del ranking mondiale. Tuttavia, i risultati recenti evidenziano una certa mancanza di continuità, come dimostrano alcune sconfitte inattese contro avversarie meno quotate. Dopo un buon cammino agli Australian Open e segnali incoraggianti sulla terra battuta di Roma, Bartunkova proverà ora a rilanciarsi sull'erba, superficie che spesso esalta le sue qualità offensive. Anche i precedenti sorridono a Shnaider, che si è aggiudicata l'unico confronto diretto disputato tra le due giocatrici nel 2022.

Il tabellone di WPA

Chi riuscirà a vincere il primo confronto avanzerà nel tabellone del circuito di Berlino, accedendo così agli ottavi di finale. Questo lungo campionato continuerà, per la vincitrice, con una partita contro la tennista uscente tra lae la

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